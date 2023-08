Milliardengewinn mit einer Pleitebank

Als die Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) im März am Abgrund stand, ließ sich die Konkurrentin UBS lange zur Rettung bitten. Am Ende handelte sie Konditionen aus, die nahezu jedes Verlustrisiko ausschlossen - und jetzt einen Rekordgewinn bescheren: Für das zweite Quartal weist die UBS einen Gewinn von 29 Milliarden Dollar aus, mehr als eine Verzehnfachung im Jahresvergleich. Operativ steht der Konzern allerdings vor riesigen Herausforderungen. Die Institute sollen komplett fusioniert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

UBS-Chef Sergio Ermotti sprach am Donnerstag von der „größten und komplexesten Bankenfusion der Geschichte“. Ausgehandelt wurde sie an einem Wochenende im März, nachdem Kunden der schon lange angeschlagenen Credit Suisse massenhaft Geld abgezogen hatten und eine Pleite der Bank drohte. Die UBS zahlte umgerechnet gut drei Milliarden Dollar für den Rivalen, der damals aber rund 43 Milliarden Dollar Eigenkapital in der Bilanz stehen hatte. Selbst wenn man die Sanierungskosten hinzurechnet, bleibt eine Differenz - der sogenannte Badwill - von 29 Milliarden Dollar. Der Betrag fließt zwar nicht als Cash in die Kasse, mehrt aber das Vermögen der UBS.

Kunden bringen wieder Geld zur CS

Mittlerweile sei es gelungen, die Credit Suisse zu stabilisieren, sagte Ermotti. Die Kunden kommen offenbar zurück, allein im zweiten Quartal seien dort Einlagen von 18 Milliarden Dollar zugeflossen. Trotzdem bleibt die bisher zweitgrößte Bank der Schweiz ein Sanierungsfall: Im zweiten Quartal machten alle Geschäftsbereiche Verlust, unterm Strich stand bei der CS ein Defizit von knapp neun Milliarden Dollar. Die Zahlen der Credit Suisse wurden zum letzten Mal getrennt ausgewiesen, das Institut wird nun voll integriert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Bank, doppelt so groß wie ihr Land

Damit entsteht ein Bankriese, dessen Bilanzsumme von aktuell knapp 1,7 Billionen Dollar rund doppelt so groß ist wie das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Im Ausland wird das mit Unbehagen beobachtet, zumal die Schweiz nicht den Sicherungs- und Regulierungssystemen der Euro-Zone angehört. In einer weiteren Krise wäre die Bank kaum noch einmal zu stabilisieren.

Im Land selbst geht vor allem die Sorge um, dass der Abbau von Doppelfunktionen zu einem Kahlschlag führen könnte. Zum Teil wurde deshalb gefordert, das CS-Geschäft in der Schweiz abzuspalten und nur die internationalen Sparten bei der UBS einzubringen. Das hätte auch mehr Wettbewerb in der Schweiz erhalten.

Das Ergebnis unserer Analyse ist eindeutig: Eine vollständige Integration ist ... die beste Lösung. Sergio Ermotti, UBS-Chef

Doch Ermotti will davon nichts wissen. Sieben Varianten habe man geprüft, sagte er. „Das Ergebnis unserer Analyse ist eindeutig: Eine vollständige Integration ist ... die beste Lösung.“ Der Name Credit Suisse wird verschwinden, nicht benötigte Geschäftsbereiche und Vermögenswerte werden verkauft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Banker fürchten um ihre Jobs

Bis Ende 2026 soll die Integration abgeschlossen sein, die Kosten will Ermotti dann um zehn Milliarden Dollar gesenkt haben. Wie viele der weltweit rund 120.000 Beschäftigten dafür gehen müssen, ist bisher noch nicht bekannt. Aktuell ist von 3000 Stellen die Rede, spekuliert wird aber über eine fünfstellige Zahl.

Dem heimischen Publikum versprach Ermotti am Donnerstag, dass man sich der „wichtigen Rolle, die beide Unternehmen für unsere Gemeinschaften spielen“, bewusst sei. Alle vereinbarten Sponsoringverträge in der Schweiz würden deshalb mindestens bis 2025 fortgeführt.