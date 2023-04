﻿Überflüssiges Gas: Brauchen wir wirklich so viele LNG-Terminals?

Deutschland installiert an der Nord- und Ostsee im Rekordtempo Flüssigerdgas-Terminals. Auch andere europäische Staaten investieren massiv in die LNG-Infrastruktur. Marktbeobachterinnen und Marktbeobachter warnen vor riesigen Überkapazitäten.

Seit Ende März strömt in Brunsbüttel an der Elbe Erdgas vom Terminalschiff „Hoegh Gannet“ in das schleswig-holsteinische Leitungsnetz. Die „Hoegh Gannet“ ist eine sogenannte Floating Storage and Regasification Unit (FSRU). Sie wandelt das in Tankern angelieferte Flüssigerdgas (Liquified Natural Gas, kurz LNG) mit Wärmetauschern in gasförmigen Zustand um.

Bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine hatte Deutschland kein einziges LNG-Terminal. In Rekordzeit wurden seitdem drei solcher Anlandestellen in Betrieb genommen. Weitere sind im Bau oder in der Planung. Mit LNG-Importen will Deutschland unabhängig von russischen Gaslieferungen werden. Seit dem 2. September 2022 erhält das Land nach einem von Moskau verhängten Lieferstopp kein russisches Pipelinegas mehr.

Fachleute warnen vor Überkapazitäten

Auch andere europäische Staaten bauen ihre Flüssigerdgas-Infrastruktur aus – zu schnell? Fachleute des Instituts für Energiewirtschaft und Finanzanalyse (IEEFA), eines US-amerikanischen Thinktanks, warnen vor Überkapazitäten. Die Denkfabrik befasst sich mit Fragen des Energiesektors weltweit und will den Übergang zu einer vielfältigen, nachhaltigen und rentablen Energiewirtschaft fördern.

Nach den Prognosen der IEEFA wird sich die LNG-Importkapazität in Europa durch den Bau neuer Anlagen bis 2030 gegenüber 2022 um fast 50 Prozent erhöhen. Die Nachfrage nach LNG werde aber nicht entsprechend wachsen. Die Folge laut IEEFA: Im Jahr 2030 könnte ein Großteil der dann zur Verfügung stehenden LNG-Importkapazität überflüssig sein. Die Bundesregierung hat zwischen 2022 und 2038 10,5 Milliarden Euro für ihre LNG-Pläne vorgesehen. Wenn sich die Anlagen als überdimensioniert erweisen, wären Milliarden Steuergelder in den Sand gesetzt. Auch Privatunternehmen, die jetzt in LNG-Terminals investieren, könnten vor herben Verlusten stehen.

Noch ist Kanzler Olaf Scholz stolz auf das neue „Deutschland-Tempo“, das seine Regierung beim Ausbau der Flüssigerdgas-Infrastruktur vorgelegt hat. Ende 2022 ging im niedersächsischen Wilhelmshaven das erste deutsche LNG-Terminal in Betrieb. Inzwischen sind zwei weitere Anlagen bei Brunsbüttel und Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern am Netz. Bis Ende 2023 sollen es sechs sein. Ihre Kapazität wird nach Angaben der Bundesregierung bei rund 30 Milliarden Kubikmetern (bcm) pro Jahr liegen. Das ist etwa die Hälfte der Menge, die 2021 über die Pipeline Nord Stream 1 aus Russland kam. Zwischen 2025 und 2027 sollen außerdem drei weitere stationäre LNG-Terminals bei Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven fertiggestellt werden. Damit würde die Importkapazität für Flüssigerdgas dann 54 Milliarden Kubikmeter erreichen.

Umwelthilfe sieht Klimaziele gefährdet

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht in dem massiven Ausbau ein großes Risiko für die Klimaziele. Sie könnten nicht mehr eingehalten werden, wenn die geplanten LNG-Kapazitäten tatsächlich genutzt werden, argumentiert die DUH. Bundeskanzler Scholz wies am vergangenen Freitag Kritik an den Ausbauplänen zurück: Man brauche Überkapazitäten, „damit man Alternativen hat, selbst wenn sie nicht genutzt werden“. Auch Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, verteidigt die Pläne: „Von Überkapazitäten sind wir meilenweit entfernt“, sagte Müller dem Nachrichtenportal „T-Online“. Auch im nächsten Winter sei eine Gasmangellage „nicht unmöglich“.

Andere europäische Länder haben ähnlich ehrgeizige Pläne. Auch Griechenland will seine LNG-Kapazitäten stark ausbauen. Das Land verfügt bereits seit 1999 über ein Flüssigerdgas-Terminal auf der Insel Revithoussa bei Athen. Private Investoren planen fünf weitere Terminals. Das erste soll Ende 2023 beim nordgriechischen Alexandroupoli in Betrieb gehen und vor allem die benachbarten Balkanländer mit Gas versorgen. Geplant sind eine zweite FSRU in Alexandroupoli sowie weitere Anlagen bei Korinth, Thessaloniki und Volos. Sie alle werden privat finanziert.

Ende 2022 gab es in Europa LNG-Terminals mit einer Gesamtkapazität von 270 bcm jährlich. Rechnet man alle derzeit in Europa geplanten LNG-Terminalprojekte hinzu, kommt man nach Angaben des IEEFA für das Jahr 2030 auf eine Kapazität von mehr als 400 bcm. Das wäre mehr als der gesamte Gasverbrauch der EU-Staaten im vergangenen Jahr. Die Experten und Expertinnen erwarten aber nicht, dass der Gasverbrauch und die LNG-Importe im gleichen Maß zunehmen werden.

Die EU will im Rahmen ihrer Klimaziele den Gasverbrauch bis 2030 um 30 Prozent senken. Die IEEFA prognostiziert für das Jahr 2030 in Europa einen Gasverbrauch von rund 390 bcm. Der Anteil von Flüssigerdgas als Ersatz für Pipelinegas wird zwar zunächst weiter steigen. Die europäischen LNG-Importe nahmen 2022 gegenüber dem Vorjahr um 60 Prozent zu. Sie werden nach den Prognosen des IEEFA auch 2023 weiter wachsen, nämlich auf etwa 210 bcm. Ab 2024 erwarten die Marktbeobachter der Denkfabrik aber einen Rückgang des Verbrauchs aufgrund der EU-Klimapolitik. Der IEEFA-Prognose zufolge wird die Nachfrage nach LNG in Europa im Jahr 2030 nur noch bei 150 bcm liegen.

Habeck verteidigt Pläne für Deutschland

Das würde bedeuten, dass 2030 mehr als 60 Prozent der dann vorhandenen LNG-Importkapazität nicht benötigt werden. Anlagen mit einer Kapazität von 200 bis 250 bcm stünden ungenutzt herum. Große Risiken von Überkapazitäten sehen die Analysten der IEEFA vor allem in Spanien, der Türkei, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland. Die Kritik, dass Deutschland es beim Ausbau seiner LNG-Kapazitäten übertreibe, war schon häufiger zu hören. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), in dessen Zuständigkeit die staatlich finanzierten Terminals fallen, verteidigte sich Anfang März mit dem Argument, man müsse „Risiken einpreisen, zur Vorsorge mit Sicherheitspuffern planen, Flexibilität schaffen und in europäischer Solidarität handeln“. Schließlich sollen über die deutschen Terminals auch osteuropäische Länder mitversorgt werden, die sich vom russischen Gas lösen. Man verweist auch darauf, dass die LNG-Terminals später auf klimaneutralen Wasserstoff umgerüstet werden können.

Mit diesen Argumenten verteidigt auch Griechenland seine Ausbaupläne. Das Land importierte im vergangenen Jahr 3,6 bcm Flüssigerdgas. Die Terminalkapazität soll in den nächsten zwei Jahren auf mehr als 25 bcm steigen. Das wäre das Vierfache des derzeitigen eigenen Gasverbrauchs. Die überwiegend privaten Betreiber der geplanten Terminals glauben dennoch, dass sich ihre Investitionen rechnen: Sie wollen Balkanländer wie Bulgarien, Nordmazedonien, Serbien und Rumänien mit Erdgas versorgen. Sogar Moldawien und die Ukraine könnte man über die griechischen LNG-Terminals beliefern, heißt es beim Terminalbetreiber Gastrade. Damit würde Griechenland zur wichtigsten Drehscheibe für die Gas- und perspektivisch auch für die künftige Wasserstoffversorgung Südosteuropas.

Ana Maria Jaller Makarewicz, die Autorin der IEEFA-Studie, bleibt dennoch skeptisch. Der gegenwärtige Boom beim Ausbau der LNG-Kapazitäten sei „die weltweit teuerste und unnötigste Versicherungspolice“, sagt die Expertin. Europa müsse seine Gas- und LNG-Systeme sorgfältig ausbalancieren, mahnt Makarewicz. Ein massiver Ausbau der LNG-Infrastruktur führe nicht zwangsläufig zu mehr Zuverlässigkeit. Es gebe ein greifbares Risiko von „stranded assets“, also von Einbußen bei Vermögenswerten, bis hin zum Totalverlust.

Auch das Argument, die LNG-Anlagen ließen sich in Zukunft für die Wasserstoffversorgung nutzen, sieht Makarewicz kritisch: „Es bestehen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Kosten einer Umnutzung und der Wirtschaftlichkeit eines Wasserstoffmarktes in Europa“, sagte die Wissenschaftlerin. Man müsse „von Fall zu Fall prüfen, ob ein bestimmtes Terminal technisch problemlos umgerüstet werden kann und ob es wirtschaftlich sinnvoll ist“.