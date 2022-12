Silvester: Feuerwerksbranche hofft auf Comeback – auch beim Umsatz

Nach Protesten: Iranische Währung fällt auf Rekordtief

Nach den Protesten im Iran ist die iranische Währung auf ein Rekordtief gefallen. In den Wechselstuben erreichte der Euro-Kurs am Sonntag fast 400.000 Rials. In den kommenden Wochen könne der iranische Rial weiter an Wert verlieren.