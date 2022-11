Überraschendes Wirtschaftswachstum: zu früh für Entwarnung

Probleme mit Software und Gurten: Tesla muss 80.000 Autos in China zurückrufen

In China muss der US-Elektro-Autohersteller Tesla rund 80.000 Fahrzeuge wegen Problemen mit der Software und den Sicherheitsgurten in die Werkstatt zurückrufen. In extremen Fällen könne bei den Wagen sogar das Risiko eines Unfalls erhöht sein.