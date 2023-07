﻿Die fünf Nachteile von Musks „X“

In Europa war es 5.31 Uhr, in den USA ging es auf Mitternacht zu, als Elon Musk am 23. Juli 2023 einen rätselhaften Drei-Wörter-Tweet absetzte: „Paint it black“.

Inzwischen weiß man: Die Gedanken des Twitter-Eigentümers kreisten zu diesem Zeitpunkt um Bezeichnung, Optik und Logo seines Netzwerks. Es waren keine positiven Gedanken. Der Name Twitter, die Farbe Blau, der rundliche Vogel - das alles passte Musk nicht mehr.

Um 6.04 twitterte der Milliardär: „Bald werden wir uns von der Marke Twitter und nach und nach von allen Vögeln verabschieden.“

Twitter-Fans weltweit fassten sich an den Kopf: Abschied von Twitter? Und von dem netten blauen Vogel? Wozu soll das gut sein?

Das „X“ ist für Musk etwas Wunderbares

Doch Musk war es ernst. Noch wichtiger als die klare Definition des Neuen war ihm, dass erstmal das Alte verschwindet. So schlug eine Stunde der Improvisation: „Wenn heute Abend ein ausreichend gutes X-Logo gepostet wird“, twitterte Musk, „werden wir damit morgen weltweit live gehen.“ Wozu soll man sich beraten lassen, wenn globale Geschäfte genauso gut nach Gutsherrenart funktionieren?

Eingefleischte Musk-Fans werden sich einmal mehr verneigen vor dem Mut des Meisters. Der nämlich blickt seherisch hinweg über alle kleinmütigen Einwände des Augenblicks. Der Visionär, klar, muss sich damit nicht befassen. Denn er hat ja etwas ganz eigenes vor Augen, etwas Wunderbares, Leuchtendes und Magisches: sein „X“.

Der Vogel war ihm fremd, das "X" ist seins: Musks Twitter-Account im neuen Look. © Quelle: Getty Images

Das „X“ ist Musks Lieblingsbuchstabe und -zeichen, schon seit Jahrzehnten. Eins seiner ersten Unternehmen, ein vor 24 Jahren gegründeter digitaler Finanzdienstleister, hieß X.com. Nur unter Protest, wird in Kalifornien erzählt, habe er dessen Umbenennung in PayPal mitgemacht. Musks Raumfahrtunternehmen heißt SpaceX. Auch X.com ist jetzt wieder da - und leitet Nutzer zu der Plattform weiter, die man zuvor unter dem Namen Twitter kannte.

Die jetzt wiederentdeckte Liebe Musks zum X hat also nichts mit Professionalität zu tun. Sie gründet im, höflich ausgedrückt, Autobiographischen. Man könnte auch sagen: im Egozentrischen.

Eine lange Liste von Nachteilen

Musk mag es egal sein. Aber alle auch nur halbwegs sortierten Kommunikationsfachleute in aller Welt können spontan mindestens fünf Nachteile des neuen Namens und der neuen Optik runterrattern:

Twitter ist ein wunderbar eingeführter Name, mit einer spezifischen Bedeutung: „Gezwitscher“ passt. „X“ dagegen ist nur ein Buchstabe, austauschbar und, excuse the pun, x-beliebig.

Als Tätigkeitswort hat „Twittern“ hat eine positive Konnotation, das „Icksen“ dagagen eine negative. Es steht für Löschen, Ändern und Aussortieren.

Der Vogel ist lebendig und weckt Sympathie. Man kann ihn, wenn man will, sogar als Überbringer einer guten Botschaft sehen: Frieden schaffen durch Kommunikation. Das X hingegen ist reglos, es steht für etwas Gestrichenes - oder bestenfalls für gar nichts.

Blau ist die Farbe des Himmels und des Meeres, zweier großer ewiger Dinge. Blau steht für positive Dinge wie Klarheit, Kühle, Wahrheit und Glaubwürdigkeit. Deshalb wird Blau weltweit in Nachrichtenstudios von Fernsehsendern genutzt. Schwarz dagegen wirkt bedrohlich und dramatisch, die Farbe steht für das Böse, für Tod, Angst, Trauer, Macht, Gefühllosigkeit und Distanz.

Einen weißen Buchstaben auf schwarzem Grund nutzt als weltweit sichtbares Logo außer Elon Musk nur Wladimir Putin. Ein weißes „Z“ prangt auf Fahrzeugen der russischen Armee seit Beginn ihres verbrecherischen Angriffskriegs gegen die Menschen in der Ukraine. Das Logo wird auch an Hauswände gemalt, in drohender, einschüchternder Absicht.

Wird Twitter ein Opfer von „Corporate Seppuku“?

Haben Bedenken wie diese Musk gar nicht erreicht? Oder schob er sie beiseite? Beides ließe an seiner Eignung zur Führung einer weltweit operierenden Kommunikationsplattform zweifeln.

Mit dem „X“ jedenfalls markiert sich Musk vor allem selbst: als maßloser Machtmensch. Wer lange über Musks Motive nachdenkt, macht einen Fehler. Mit Händen zu greifen ist die schlichteste aller schlichten Erklärungen: Musk schießt den Vogel ab, weil er es kann. Schließlich ist es seiner. Er hat dafür 44 Milliarden Dollar hingelegt.

Esther Crawford, eine frühere Twitter-Produktmanagerin, warnte dieser Tage ihre bei dem Netzwerk verbliebenen Kolleginnen und Kollegen vor „Corporate Seppuku“. So bezeichnet man, in Anlehnung an rituelle Selbstmorde der japanischen Samurai im 12. Jahrhundert, die Zerstörung eines Produkts durch die eigene Firma. Zu grausigen Phänomenen dieser Art, schrieb Crawford, komme es mitunter nach Übernahmen durch ein neues Management „aufgrund mangelnden Verständnisses für das Kerngeschäft“.

Ist Twitter noch zu retten? Musk hat einen Großteil der Belegschaft entlassen. Die Werbeeinnahmen sind, seit er angetreten ist, um 50 Prozent eingebrochen. Die EU fordert unterdessen Nachweise zum Vorgehen gegen Desinformation bei Twitter - und droht mit Ausschluss vom europäischen Markt zum 25. August. All diese Probleme wird Musk nicht lösen, indem er sich in ein schwarzes Gewand hüllt und den Leuten ein „X“ vormacht.