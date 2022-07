Umfrage: Zwei von fünf Bürgerinnen und Bürgern sparen seit Kriegsbeginn Energie

Brennholz bei vielen Händlern in Schleswig-Holstein ausverkauft

Die Unklarheit über künftige Gaslieferungen aus Russland treibt die Nachfrage nach Alternativen wie Brennholz in die Höhe. Das sorgt nicht nur für deutlich höhere Preise am Markt – viele Händler in Schleswig-Holstein können nur noch Bestandskunden bedienen, die schon ihr Holz bestellt haben.