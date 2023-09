Umweltbonus: Industrie kritisiert Streichung für gewerbliche E-Autos

Handball-Bundesliga

Der THW Kiel hat mit einem 41:30 (22:16) gegen den VfL Gummersbach einen gelungenen Heim-Auftakt in der Handball-Bundesliga gefeiert. Vor 10 028 Zuschauern in der Wunderino-Arena war Eric Johansson im 109. Duell der beiden Traditionsklubs bester Werfer der Zebras, die sich durch den Sieg an die Tabellenspitze schoben.