Wie ein abgelehnter Asylbewerber doch bleiben konnte – und heute als Fachkraft arbeitet

„Ich bin total glücklich, ich habe mich gut integriert“, sagt Yaser Zourob, während sein Blick durch den weitläufigen Besprechungsraum von Sartorius schweift. Hier, am Göttinger Hauptsitz des Pharma- und Laborausrüsters arbeitet Zourob als IT-Entwickler. Harte Jahre lägen hinter ihm, erzählt der 34-Jährige. Gemeint ist der Nachfageboom, der Sartorius den Aufstieg in den Dax und Zourobs Team viel Arbeit bescherte. Dass er dabei seinen Anteil leistete, war vor wenigen Jahren noch nahezu undenkbar, denn Zourob sollte als abgelehnter Asylbewerber abgeschoben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als solcher hat er jahrelang mit den Ausländerbehörden in Göttingen gerungen, am Ende sollte er Deutschland verlassen. Doch dazu kam es nicht, weshalb Zourub heute zwischen künstlichen Seen im Konferenzzentrum seines Arbeitgebers sitzen und seine Geschichte erzählen kann.

Aus Gaza nach Deutschland

2015 war der Familienvater mit der markanten Narbe, die von der Augenbraue bis zum Haaransatz reicht, aus dem von der Terrororganisation Hamas regierten Gazastreifen geflohen. Zourob war Teil jener Migrationsbewegung, die seinerzeit ganz Europa in Atem gehalten hat. Einer von rund 900.000, die 2015 nach Deutschland gekommen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als studierter Informatiker hatte Zourob gleich doppeltes Glück: Zum einen, weil er Qualifikationen mitbrachte, die in Deutschland händeringend gesucht werden. Zum anderen weil sich die Personaler von Sartorius bei einem neu aufgesetzten Programm für Flüchtlinge nicht an der behördlichen Einschätzung zur Bleibeperspektive orientierten. Der Asylbewerber, der keine Sprachkurse besuchen durfte und sich selbst Deutsch beibringen musste, überzeugte auch nach dem Auswahlgespräch. Auf das Praktikum folgte die Festanstellung in der IT.

Sartorius zufrieden mit Flüchtlingsprogramm

Zourob ist nicht der Einzige, der das geschafft hat. 30 weitere geflüchtete Männer und Frauen haben 2015 und 2016 bei Sartorius ein Praktikum begonnen. Die meisten von ihnen sind geblieben, und arbeiten heute in nahezu allen Abteilungen des Unternehmens als Festangestellte, berichtet Pressesprecherin Petra Kirchhoff. Sie war es, die das Programm für Geflüchtete damals maßgeblich vorangetrieben hatte. Nicht wegen Nachwuchsmangels, sondern um einen Beitrag zur Integration zu leisten, wie sie betont.

Sartorius ist zuletzt rasant gewachsen. © Quelle: Marco Bühl

„Wir haben gute Mitarbeitende gewonnen“, sagt sie heute beim gemeinsamen Treffen mit Zourob. Kirchhoff, die auch Mitglied im Aufsichtsrat ist, erzählt zugleich von einer sehr positiven Resonanz der Belegschaft sowie von manch gewonnener Erkenntnis, die heute den normalen Recruiting-Prozess im zunehmend internationalen Konzern prägt. „Für das Unternehmen war es gut, das Programm aufzusetzen“, ist Kirchhoff überzeugt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flüchtlinge kommen auf dem Arbeitsmarkt an

Ähnlich erging es vielen Unternehmen, die 2015 Programme für Geflüchtete aufsetzten oder diese als reguläre Beschäftigte anstellten: 55 bis 58 Prozent der 2015 nach Deutschland gekommenen Erwerbsfähigen seien Ende 2022 berufstätig gewesen, erklärt Herbert Brücker vom zur Bundesarbeitsagentur gehörenden IAB-Institut. Acht Jahre nach der Ankunft liegt ihre Erwerbsquote damit etwa 18 Prozentpunkte niedriger als die der Deutschen, zugleich seien 60 Prozent von ihnen als Fachkräfte tätig. Die Zahlen sind besser als bei früheren Migrationsbewegungen. „Wir haben den Eindruck, dass die seit 2015 verstärkten Integrationsmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt wirken“, sagt Brücker am Telefon.

Der Ökonom forscht dazu seit Jahren, sieht handfeste Gründe dafür, dass es Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt schwerer als Anderen fällt: Ihre Deutschkenntnisse seien schlechter als bei anderen Migrantinnen und Migranten, auch beim Bildungsniveau müssten sie hierzulande oft aufholen. Ein beträchtlicher Teil, davon berichtet auch Kirchhoff, ringe mit den psychischen Folgen von Krieg und Vertreibung, jeder sechste habe IAB-Erhebungen zufolge auf der Flucht einen potenziell traumatischen Schiffbruch erlitten. Doch auch die Gesetzgebung hält Brücker mitunter für ein Problem, Wohnsitzauflagen etwa seien aus empirischer Sicht kontraproduktiv für die Arbeitsmarktintegration.

Das eigene Kind jahrelang nicht gesehen

Und auch lange Asylverfahren behindern die – oder sie verhindern sie beinahe ganz, so wie bei Zourob, dessen Asylantrag abgelehnt wurde. Er focht die Entscheidung an, lange Zeit mit schlechten Erfolgsaussichten. Zwischenzeitlich hatte man ihm bereits die Abschiebung angekündigt. Schlussendlich hatte Aufsichtsrätin Kirchhoff eine zündende Idee, organisierte für ihn gute Anwälte, die erklagten die Bluecard für Informatiker aus dem Ausland. Ein schwieriger Prozess sei das gewesen, erinnert sich Kirchhoff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das soll sich durch das Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften ändern Am Freitag verabschiedet die Ampelkoalition das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Was das genau beinhaltet und bedeutet. © Quelle: dpa

Zourub ärgert sich bis heute darüber, wie viele Steine ihm die Ausländerbehörde in den Weg gelegt hat. „Die war echt nicht hilfreich“, sagt er rückblickend. Alles hab so unendlich lange gedauert. Drei Jahre lange habe er sein Kind nicht gesehen.

Spurwechsel soll leichter werden

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass „hilfreich“ zu sein, bislang in vielen Fällen gar nicht die Absicht der Behörden für Migrantinnen und Migranten ist. „Es gibt einen Zielkonflikt“, sagt IAB-Forscher Brücker. Zwar profitiere Deutschland von jedem zügig in den Arbeitsmarkt integrierten Eiwanderer, gleichzeitig aber wolle die Politik keinen Anreiz für einen Missbrauch des Asylsystems setzen. Das ist das Dilemma, vor dem die Ausländerbehörden stehen, und das ist auch der Grund dafür, warum die Ampel-Regierung mit dem am Freitag beschlossenen Einwanderungsgesetz einen so genannten Spurwechsel einführt.

Der soll auch abgelehnten Asylbewerberinnen und -Bewerbern Aufenthalt und Arbeit in Deutschland ermöglichen, vorausgesetzt sie erfüllen die Anforderungen für die Einreise als Fachkraft erfüllt und waren zum Stichtag Ende März schon hier. sind. Das zum Jahreswechsel eingeführte Chancenaufenthaltsrecht hat das bereits für Geduldete unter strengen Voraussetzungen möglich gemacht, nun wird die Option ausgebaut. Fachmann Brücker findet die Reform gut. Humanitäre Aspekte, das betont er mehrfach, müssten bei der Flüchtlingsaufnahme zwar entscheidend sein. Aber Flüchtlinge hätten eben auch Potenzial für den Arbeitsmarkt. „Und je besser wir die Potenziale heben, desto geringer sind die Kosten“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zourob ist angekommen

Als ein solches Modell 2018 erstmals intensiver diskutiert wurde, hatte die Idee indes noch für heftigen Unmut gesorgt – insbesondere bei den Unionsparteien. Wohl auch wegen des immer größer werdenden Arbeitskräftemangels hat sich die Stimmung gewandelt, obgleich Brücker der auf Abschreckung fokussierten Migrationsdebatte immer noch „eine Schräglage“ attestiert. „Wenn man Flüchtlinge nur als Katastrophe begreift, hebt man ihre Potenziale nicht“, sagt der Ökonom - und klingt dabei ähnlich wie Zourob. „Deutschland braucht Fachkräfte, macht es sich aber total schwer“, findet der Mann aus Gaza.

Für ihn kommt die Spurwechsel-Regelung zwar zu spät, eine Abschiebung droht ihm trotzdem nicht mehr: Zourob ist 2021 eingebürgert worden. Wegen guter Deutschkenntnisse, ehrenamtlichen Engagements und der Festanstellung ging das schon nach sechs statt der üblichen acht Jahre, berichtet er nicht ohne Stolz. „Ich glaube, die Menschen haben Angst vor uns“, sagt der einst abgelehnte Asylbewerber aber noch immer.