Uniper: Vom Milliardengrab zum Großverdiener

Hannover. Vor einem Jahr stand der Energiekonzern Uniper vor der Pleite, jetzt verdient er Milliarden. Weil die Gaspreise in den vergangenen Monaten überraschend stark gefallen sind, kommt das verstaatlichte Unternehmen deutlich besser als erwartet durch dieses Jahr. „Jetzt ist genau der richtige Moment für einen Neustart“, sagte der neue Uniper-Chef Michael Lewis am Dienstag in Düsseldorf. Er will das Unternehmen schneller als geplant auf Nachhaltigkeit trimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Ende der russischen Importe brachte den Gashändler 2022 um seine Existenzgrundlage. Mangels russischer Lieferungen musste das Unternehmen extrem teuer Gas an der Börse kaufen, um seine Kunden bedienen zu können. Mit denen – vor allem Stadtwerke und Großunternehmen – waren aber deutlich niedrigere Preise vereinbart worden. Bei Uniper häuften sich Milliardenverluste, bis der Bund im Herbst das Unternehmen übernahm und mit einer Kapitalspritze stabilisierte.

Das beste Halbjahres-Ergebnis seit der Gründung

Die Lage war auch deshalb prekär, weil länger mit höheren Gaspreisen gerechnet wurde. Es ist deutlich glimpflicher ausgegangen, aktuell kostet eine Megawattstunde am niederländischen Großhandelsplatz TTF knapp 30 Euro. Ende vergangenen Jahres war es das Dreifache, auf dem Höhepunkt der Krise vor einem Jahr das Zehnfache.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Davon profitierte Uniper mehrfach. „Es ist das beste Halbjahres-Ergebnis, das Uniper seit seiner Gründung erzielt hat“, sagte die ebenfalls neue Finanzchefin Jutta Dönges. So konnten Rückstellungen aufgelöst werden, die man in Erwartung höherer Preise gebildet hatte. Außerdem machte die Handelsabteilung hohe Gewinne mit Termingeschäften: Langfristig verkauftes Gas konnte kurzfristig günstig beschafft werden – sozusagen die Umkehrung des Problems aus dem Vorjahr.

Holger Kreetz, Michael Lewis, Jutta Dönges, Carsten Poppinga, Vorstand des Energieunternehmens Uniper. © Quelle: Oliver Berg/dpa

Vor allem dank dieser Effekte verdiente Uniper im ersten Halbjahr knapp 2,5 Milliarden Euro. „Ohne Frage – außergewöhnlich starke Zahlen“, sagte Lewis. Dönges betonte allerdings mehrmals, dass es sich wegen der extremen Preisschwankungen um ein Ausnahmejahr handele, das sich so nicht wiederholen werde. „Angesichts der jüngsten Preisrückgänge an den Rohstoffmärkten wird sich die Ertragslage von Uniper perspektivisch normalisieren“, sagte Dönges.

Uniper soll umgebaut werden

Solide Erträge braucht Lewis allerdings, um den Konzern umzubauen. Der frühere Eon-Manager rechnet bis 2030 mit Investitionen von mehr als acht Milliarden Euro. Damit will er die Dekarbonisierung finanzieren, also den Abschied von CO2-Emissionen. Bisher war der Gasimport aus Russland Kern des Geschäfts mit 7000 Beschäftigten, hinzu kamen Gashandel und -speicherung sowie Stromerzeugung in Gas-, Kohle- und Wasserkraftwerken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lewis will sich von den Kohlekraftwerken bis 2029 verabschieden, die Gaskraftwerke langfristig auf „grünes Gas“ – zum Beispiel Wasserstoff und Biomethan – umstellen und erstmals direkt in Solar- und Windparks investieren. Der Handel mit Gas wird bleiben, das Geschäft mit Wasserstoff ausgebaut. Vom Mix erhofft sich das Alleinstellungsmerkmal: „Die Stärke bei Strom, Gas und Energiehandel kann in dieser Kombination kaum ein zweites Unternehmen in Deutschland aufweisen.“ Seinen Großkunden könne der Konzern Ökoenergie bieten, aber auch flexible Lösungen, wenn diese ausfällt.

Lässt sich CO₂ einfach wegsaugen? Auch die ambitionierteste Klimapolitik wird nicht alle CO₂-Emissionen vermeiden können. Nicht unweit von Reykjavik wird überschüssiges Kohlendioxid mithilfe einer gigantischen Anlage direkt aus der Luft gefiltert und in Gestein gepresst. Auch andere europäische Länder entdeckten das Verfahren neu. Deutschland hinkt hinterher. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Deshalb will Lewis auch die schwedischen Atomkraftwerke behalten. Es seien zwar keine neuen geplant, aber die bestehenden Meiler wolle man „so lange wie möglich sicher betreiben“. Sie trügen zur CO2-freien und flexiblen Stromversorgung bei. Verabschiedet hat man sich dagegen von der russischen Tochtergesellschaft Unipro und ihren Kohlekraftwerken. Sie gehört zwar formal noch Uniper, der russische Staat hat aber den Verkauf verboten und die Kontrolle übernommen.

CO2-Neutralität bis 2040 geplant

Details zu den Investitionsplänen hat der im Juni gestartete Lewis noch nicht parat, aber ihr langfristiges Ziel ist ein CO2-neutrales Unternehmen bis 2040 – zehn Jahre früher als bisher geplant. Er wolle ein in jeder Hinsicht nachhaltiges Unternehmen, sagte Lewis. Die Grundrichtung haben allerdings bereits Bundesregierung und EU-Kommission mit dem Subventionspaket vorgegeben.

Ursprünglich hatte der Bund 33 Milliarden Euro für die Uniper-Rettung eingeplant und von der EU genehmigen lassen, jetzt genügen nach Dönges‘ Angaben 13 Milliarden. Den Löwenanteil machen 8 Milliarden Euro Kapitalspritze aus, außerdem zahlte der Bund knapp 500 Millionen Euro an den bisherigen Eigentümer Fortum, um die Finnen herauszukaufen. Jetzt gehören dem Staat 99 Prozent der Uniper-Aktien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Das soll allerdings kein Dauerzustand bleiben: Laut den EU-Vorgaben muss der Bund seine Beteiligung bis spätestens 2028 auf 25 Prozent plus eine Aktie, also eine Sperrminorität, reduzieren. An wen der Rest dann verkauft wird, ist noch offen, aber Lewis hat das Ziel, den Unternehmenswert bis dahin deutlich zu steigern. Uniper solle so schnell wie möglich wieder ein unabhängiges Unternehmen werden.

Außerdem werde bereits mit der Bundesregierung über die Rückzahlung von Hilfen gesprochen, sagte Dönges. Auch das ist eine EU-Vorgabe: Sollte Uniper Ende 2024 mehr Eigenkapital haben als vor der Krise – und danach sieht es angesichts der guten Geschäfte aus – muss das Unternehmen „den überschießenden Betrag in geeigneter Weise an den Bund zurückzahlen“.