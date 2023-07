Unter 2 Prozent: Warum Spaniens Inflationsrate gerade so niedrig ist

Madrid. „Die Tugendhaften sind diesmal wir“, schrieb „El Confidencial“ im vergangenen Herbst. Das war ein Gruß an Europas Norden, der dem Süden – jedenfalls glaubt man das hier – ein fröhliches Leben in ökonomischer Sünde unterstellt. So ist auch der Satz von Umwelt­ministerin Teresa Ribera zu verstehen, den sie im Juli vergangenen Jahres sprach: „Wir haben unter dem energetischen Gesichts­punkt nicht über unsere Verhältnisse gelebt“, sagte sie. Wir nicht. Andere schon. Erteilt uns bitte keine Lektionen.

Das tugendhafte Leben zahlt sich gerade aus. Das spanische Statistikamt hat für den Juni eine Inflationsrate von 1,9 Prozent berechnet. So niedrig war die Teuerung seit gut zwei Jahren nicht mehr, seit April 2021. Und so niedrig ist sie fast nirgends sonst im Euro-Raum. Eurostat, das ein bisschen anders rechnet als die spanischen Kollegen, beziffert die spanische Inflationsrate sogar noch niedriger, mit 1,6 Prozent, nur Belgien (ebenfalls 1,6 Prozent) und Luxemburg (1 Prozent) können da mithalten, aber sonst niemand. Im Durchschnitt der Euro-Zone sind die Preise in den vergangenen zwölf Monaten um 5,5 Prozent gestiegen. In Deutschland um 6,8 Prozent. Offenbar hat Spanien etwas richtig gemacht.

Spanien musste erfinderisch werden – das ist heute eine Stärke

Spaniens niedrige Inflationsrate hat vornehmlich einen Grund: die sinkenden Energie­preise. Die sind nach Eurostat-Zahlen vom Mai in Spanien um 19,5 Prozent zurück­gegangen, in der Euro-Zone um 1,8 Prozent, während sie in Deutschland (immer im Jahres­vergleich) um 5 Prozent gestiegen waren. Man kann den Unterschied einfach erklären: Deutschland hat sich energetisch von Russland abhängig gemacht, Spanien nicht. Oder etwas tiefgründiger, mit den Worten einer Studie der Banco de España: „Jene europäischen Länder, deren Energie­importe im Jahr 2021 stärker auf einige wenige Lieferländer konzentriert waren, verzeichneten im Laufe des Jahres 2022, als die Energie­märkte infolge der russischen Invasion in der Ukraine erheblichen Belastungen ausgesetzt waren, einen stärkeren Anstieg der Inflation.“ Das ist eine Tendenz, die sich bis heute erhalten hat.

Die jüngst erschienene Studie der spanischen Zentralbank vergleicht die externe Energie­abhängigkeit Spaniens mit jener der Gesamt-EU. Die hat in beiden Fällen in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen: 1995 deckte die EU 52 Prozent ihres Energie­bedarfes aus Quellen jenseits der EU, im Jahr 2019 waren es 60 Prozent. Im Falle Spaniens stieg die Abhängigkeit im selben Zeitraum leicht von 68 auf 70 Prozent. Der historisch hohe Bedarf an Energie­importen und die ebenfalls historisch schlechte Anbindung der spanischen Energie­infrastruktur an Frankreich (und damit an den Rest Europas) hat die Spanier erfinderisch gemacht. Sie beziehen Öl und Gas aus aller Welt. An Spaniens Küsten stehen sechs funktionierende Regasifizierungs­anlagen, die siebte – im asturischen Gijón – wird demnächst in Betrieb gehen. Während die gesamte EU im Jahr 2019 fast ein Drittel (32,6 Prozent) ihrer importierten Energie aus Russland bezog, waren es im spanischen Fall 6,8 Prozent. Der große Rest kam aus Nigeria, Libyen, Algerien, Saudi-Arabien, Mexiko, den USA – und etlichen anderen Ländern. Die Vielfalt der Energie­quellen hat es den Spaniern ermöglicht, im Durchschnitt günstiger einzukaufen als ihre EU-Partner. Deshalb, sagen die Studien­autoren der Banco de España, hat die Energiepreis­krise hier weniger Verwüstungen angerichtet als im Rest Europas.

Trockenheit lässt Lebens­mittel teurer werden

Doch neben der tugendhaften Einkaufs­strategie auf den internationalen Energie­märkten gibt es offenbar auch unerfreuliche Mechanismen der spanischen Preisbildung, die jene Erfolge wieder halb zunichte­machen. Schaut man sich die Inflationsrate ohne Energiepreise an, dann steht Spanien längst nicht mehr so gut da. Im Mai betrug die Teuerung für alle Güter außer Öl und Gas und andere Energie­träger in Spanien 6 Prozent, in Deutschland 6,7 Prozent und in der gesamten Euro-Zone 7 Prozent. Bedenkt man den starken Niedergang der Energie­preise (die gewöhnlich auf alle anderen Preise durch­schlagen) und die Lohn­zurückhaltung der spanischen Gewerkschaften, dann ist der Wert von 6 Prozent beeindruckend hoch.

Ein Element, das die Preise immer noch weiter antreibt, sind die Nahrungs­mittel, die in Spanien nach Zahlen vom Mai um 11,6 Prozent teurer geworden waren, in der Eurozone um 12,5 Prozent und in Deutschland um 13,6 Prozent. Dass die Lebensmittel immer noch mehr kosten, liegt auch an der Trockenheit in weiten Teilen Europas, die schlechtere Ernten zur Folge hat. An diese Teuerungen werden wir uns nach einer Studie der Europäischen Zentralbank vom Mai in Zukunft gewöhnen müssen, wenn nicht agrartechnische Neuerungen die Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels wieder rentabler machen.

Die Inflation ist ein unersättliches Raubtier

Während ihnen die sinkenden Strom- und Gasrechnungen eine monatliche Freude sind, ist den Spaniern der Gang in den Supermarkt durch regelmäßige Preiserhöhungen versauert. Mancher vermutet hinter den Teuerungen die Gier der Unternehmer, die sich an der Inflation ordentlich bereicherten – wofür es allerdings keine statistischen Belege gibt. Wahr ist aber offenbar, dass, wer kann, auf seine Margen achtet. Während die Gehalts­entwicklung bisher hinter der Inflation zurück­geblieben ist, tun es die Unternehmens­gewinne nicht. Dass sich die Unternehmer Preiserhöhungen nicht verkneifen müssen, liegt auch an den Touristen, die dieses Jahr in Spanien ihre aufgestaute Urlaubslust ausleben. Während also der ausländische Konsum steigt, ist der Konsum der Spanier im letzten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 leicht zurück­gegangen – was man sich gut als eine Folge der Inflation vorstellen kann.

Was für den Moment bleibt, ist die Inflationsrate von unter 2 Prozent. Damit sie nicht so schnell wieder steigt und weil gerade Wahlkampf ist – in zwei Wochen wählen die Spanier ein neues Parlament –, hat die Regierung ein paar vorüber­gehende Steuer­entlastungen verlängert. Die Mehrwert­steuer auf einige Grund­nahrungs­mittel soll erst wieder steigen, wenn die sogenannte Kerninflation (die Teuerungsrate aller Güter außer Nahrungs­mitteln und Energie) unter 5,5 Prozent fällt, von zurzeit 5,9 Prozent. Ob sie das so schnell tun wird, ist ganz ungewiss. Die allgemeine Inflationsrate (mit der Spanien gerade prahlt: unter 2!) wird ziemlich sicher zum Jahresende wieder ordentlich steigen, was am Vergleichs­zeitraum liegt: Zum Ende des vergangenen Jahres stiegen die Preise weniger stark als in der Jahresmitte 2022, und dieser Basiseffekt kann einem die schönste Statistik versauen.

Seinen Energiepreis­vorteil wird Spanien aber ziemlich sicher behalten – zumal der Import­bedarf dank des Ausbaus heimischer Sonnen- und Windenergie tendenziell sinkt. Um dem Energiepreis­schock des vergangenen Jahres die Spitze zu nehmen, hatte die Regierung einen Preisdeckel für Gas, das zur Strom­produktion genutzt wird, eingeführt. Diese sogenannte „iberische Ausnahme“ hatte den Strompreis um rund ein Viertel niedriger gehalten, als er ohne Deckel gewesen wäre. Doch seit Februar dieses Jahres kommt der Deckel nicht mehr zum Einsatz – weil die Marktpreise inzwischen stark genug gefallen sind. Wenn es keine weiteren Schocks gibt, ist die iberische Ausnahme wahrscheinlich Geschichte. Bleibt den Spaniern noch, alle weiteren Inflations­ursachen zu bekämpfen, mit Unterstützung der Europäischen Zentralbank, die vorläufig weiter ihre Zinsen erhöhen will. Die Inflation ist ein unersättliches Raubtier. Eine schöne Zahl im Sommer heißt nicht, dass es gezähmt wäre.