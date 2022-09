Ja, es ist Krise!

Bundesregierung erwägt Verstaatlichung von Gasimporteur Uniper

In Berlin wird diskutiert, den in Schieflage geratenen Gasimporteur Uniper zu verstaatlichen. Damit solle ein Zusammenbruch des Energiesystems verhindert werden. Die Bundesregierung soll bereit sein, noch einmal Geld in das Unternehmen zu pumpen, um den den Staatsanteil auf über 50 Prozent aufzustocken, heißt es in einem US‑Medienbericht.