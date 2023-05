Unternehmensführung 6.0: Nur wer nachhaltig handelt, hat dauerhaft Erfolg

Unternehmen tragen gesellschaftliche Verantwortung. Sie sind wichtige Akteure der sozial-ökologischen Transformation, weil sie mitverantwortlich für viele der aktuellen Probleme sind. Mit ihrer Innovationskraft, ihrer wirtschaftlichen Stärke und ihren Mitarbeitenden verfügen sie zudem über enorme Hebel, gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben.

Nachhaltige Unternehmensstrategien tragen zu Lösungen gesellschaftlicher Herausforderungen bei. Ich denke dabei an soziale und technisch-innovative Produkte, nachhaltiges Wirtschaften, verantwortungsvolle Lieferketten, sozial-gerechte Arbeitsplätze, Förderung von Gleichheit, Vielfalt und Integration und die Unterstützung des privaten Engagements von Mitarbeitenden.

Engagement als Erfolgsfaktor

Strategisches und glaubwürdiges gesellschaftliches Engagement ist schon heute ein wichtiger Erfolgsfaktor, denn es überzeugt Investoren, Kunden und Mitarbeitende. Wer sich mit Werten und Haltung seines Unternehmens identifiziert, ist motivierter, leistungsfähiger und konstanter - in Zeiten von Fachkräftemangel ein echter Wettbewerbsvorteil. Neue fachliche und soziale Kompetenzen können statt in Workshops auch durch Pro-bono-Einsätze in NGOs erworben werden. So profitieren alle: Mitarbeitende, Unternehmen und die Gesellschaft.

Die Möglichkeiten unternehmerischen Engagements sind vielfältig. Sie als Add-on zu betrachten, wird künftig aber nicht reichen. Impactorientierung – die Ausrichtung des ganzen Kerngeschäfts auf einen gesellschaftlichen Nutzen – ist für erfolgreiche Unternehmen der Zukunft unverzichtbar. Deshalb ist die Politik gefordert. Sie muss die sozial-ökologische Transformation mit konsequenter Fortschritts- und Innovationsförderung und einer tragfähigen Gesamtstrategie vorantreiben. Undurchdachte Einzelideen helfen nicht. Unternehmen können und müssen zu einer lebenswerten und zusammenhaltenden Gesellschaft beitragen und damit nicht zuletzt zu einer stabilen Demokratie in unserem Land.

Dr. Andreas Rickert, Vorstand des gemeinnützigen Beratungsunternehmens Phineo, ist Experte für Social Impact und strategisches gesellschaftliches Engagement. Er schreibt an dieser Stelle im wöchentlichen Wechsel mit anderen über den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft.