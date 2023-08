Entspannt euch doch!

Unser Sommerurlaub im schwedischen Wald (so tief im Wald, dass es kein Internet gab – für die Kinder sehr abenteuerlich) war super, vielleicht ein bisschen nass. Er war aber vor allem eines: lang. Als Angestellte des schwedischen Außenministeriums hatte ich viele Jahre ein Recht auf vier Wochen zusammenhängenden Sommerurlaub – seither will ich die lange Auszeit nicht mehr missen.

Für eine Weile im Sparmodus

Der Sommer in Schweden ist kurz, alle sind sich einig, dass diese Zeit genossen werden muss. So befindet sich das Land im Juli im tiefenentspannten Ausnahmezustand: Es gibt eine Übereinkunft, dass zwischen Mittsommer und Anfang August nirgendwo wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, das Land wird einfach eine Weile im Sparmodus betrieben.

Ersatzmannschaften bekommen die Chance, wichtige Erfahrungen zu sammeln: Supermarktkassen sind fest in der Hand von Schülerinnen und Schülern oder Studierenden, selbst die Regierungsverantwortung rotiert im Kabinett, damit auch der Regierungschef oder die Regierungschefin mehrere Wochen entspannen kann. Spätestens in der zweiten Woche rückt die Arbeit in eine gesunde Entfernung, und das Familienleben und was sonst noch wichtig ist, relativieren deutlich die Dringlichkeit der Arbeitsthemen – und nicht zuletzt auch die Annahme, man sei im Job unentbehrlich.

Längere Auszeiten sind wichtig

Nicht selten schieben deutsche Führungskräfte und Angestellte angesammelten Vorjahresurlaub vor sich her, bis er verfällt. Lange Urlaube werden nicht gern gesehen und kaum genommen: Die Meisten nehmen maximal zwei Wochen am Stück, auch, weil sie glauben, mehr ginge nicht. Aber längere Auszeiten sind wichtig, sie schaffen Erholung, Abstand und eine gesunde Perspektive auf Alltag und Arbeit. Und sollten deshalb erwünscht sein.

In Schweden hat das Privatleben eine hohe Priorität. Obwohl Arbeit eine wichtige Rolle spielt: Es gibt ihr gegenüber eine grundsätzliche Entspanntheit, von der ich mir auch hierzulande mehr wünschen würde. Lasst uns daran arbeiten, die Arbeit noch besser dem Leben anzupassen, nicht umgekehrt.

Wiebke Ankersen führt mit Christian Berg die deutschschwedische Allbright-Stiftung, die sich für mehr Frauen in Führungspositionen einsetzt. Im Wechsel mit anderen schreibt sie hier über Gleichstellung.