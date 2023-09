US-Notenbank hebt hohen Leitzins nicht weiter an

Washington. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat ihre Zinsen wie erwartet nicht verändert. Sie belässt ihren Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, wie der Zentralbankrat am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist bereits der höchste Wert seit mehr als 20 Jahren. Mit der Zinspause hatten Analysten zuvor gerechnet.

Die Fed hatte den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation zuletzt innerhalb von 16 Monaten elf Mal angehoben – zuletzt im Juli um 0,25 Prozentpunkte. Der Zyklus gilt als eine der schnellsten und schärfsten Straffungsperioden in der Geschichte der Fed. Einzig im Juni hatte die Fed nach zehn Anhebungen in Folge schon eine Pause eingelegt.

Die US-Notenbank erwartet zudem ein höheres Wirtschaftswachstum als noch vor drei Monaten angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltgrößten Volkswirtschaft soll demnach in diesem Jahr um 2,1 Prozent zulegen. Das wären 1,1 Prozentpunkte mehr als noch im Juni prognostiziert. Für 2024 sagt die Fed ein Wachstum von 1,5 Prozent voraus.

Hingegen soll die Inflationsrate in den USA geringfügig höher sein als noch vor drei Monaten angenommen. Die Teuerungsrate soll im Jahr 2023 durchschnittlich bei 3,3 Prozent liegen, so die Gesamterwartung – ein Anstieg um 0,1 Prozentpunkte verglichen mit der vorigen Prognose vom Juni, wie Daten der Zentralbank zeigten. Für 2024 rechnet die Fed mit einer Inflationsrate von 2,5 Prozent.

Die Kerninflation – also die Teuerung ohne Berücksichtigung von Lebensmittel- und Energiepreisen – soll in diesem Jahr demnach bei 3,7 Prozent liegen und im kommenden Jahr bei 2,6 Prozent. Die Fed ist den Zielen der Preisstabilität und Vollbeschäftigung verpflichtet und strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an.

Die Höhe des Leitzinses ist eine der wichtigsten Stellgrößen der internationalen Geld- und Wirtschaftspolitik. Wenn die Zinsen der Notenbanken steigen, verteuert das in der Regel auch die Kredite der Geschäftsbanken und drückt die insgesamt umlaufende Geldmenge, sodass sich eine Überhitzung des Preisniveaus wie in Inflationsphasen eindämmen lässt. Mögliche Schattenseite: Auch Investitionen von Unternehmen und Staaten können auf diese Weise gehemmt werden. Die Europäische Zentralbank hat unter ihrer Chefin Christine Lagarde die Leitzinsen gerade zum zehnten Mal in Folge angehoben.

RND/dpa/jap