Kalifornien will Wasserkanäle mit Solarmodulen überdachen

Denver. Fehlender Regen, trockene Böden, ausfallende Ernte: Wir schreiben das Jahr 2015, Kalifornien leidet an einer anhaltenden Dürre. Der damalige Gouverneur Jerry Brown ordnet eine beispiellose Reduzierung des privaten Wasser­verbrauchs um 25 Prozent an. Und er erklärt zum Ziel, dass der Staat angesichts des Klimawandels einen Gutteil seiner Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kalifornien ist sich der Krise bewusst. Doch als Jordan Harris und Robin Raj mit einer Idee an die Tür klopfen, die sowohl den Wassermangel als auch die Klima­belastung im Blick hat, stoßen sie auf taube Ohren.

Acht Jahre später sind die Probleme nicht geringer geworden. Und jetzt finden Harris und Raj mit ihrem kleinen Unternehmen Solar Aquagrid Gehör. Ihre Initiative: die Installation von Solarpaneelen über Bewässerungs­kanälen. Damit wird die Verdunstung verringert und zugleich Strom gewonnen. „Gibt es ein dringenderes Anliegen?“, fragt Harris mit Blick auf Klimakrise und Dürre.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Uni: Milliarden Liter Wasser können gespart werden

Eine Studie der Universität von Kalifornien, von Harris und Raj um Einschätzung gebeten, stützt die Vision. Die Wissenschaftler schätzen, dass fast 240 Milliarden Liter Wasser weniger verloren gingen, wenn die kalifornischen Bewässerungs­kanäle von knapp 6500 Kilometern Länge mit Solarpaneelen überzogen würden. Forscher glauben, dass damit auch eine bedeutende Menge Strom erzeugt würde. Doch das ist bislang nur eine Vermutung, die nun wissenschaftlich untermauert werden soll.

Denn die Informationen gelangten auch zu Gouverneur Gavin Newsom, der wiederum seinen Umweltminister Wade Crowfoot hinzuzog. „Lasst uns sehen, was möglich ist“, habe der Gouverneur ihm aufgetragen, sagt Crowfoot.

Auch beim Bewässerungs- und Stromerzeugungs­unternehmen TID erregte die Studie Aufmerksamkeit. Es fand den Bau von Paneelen auf der bestehenden Infrastruktur attraktiv und wandte sich direkt an die Universität am Standort Merced. „Wenn jemand dieses Konzept als Pilotprojekt umsetzt, wollten wir sichergehen, dass wir es sind“, sagt TID-Vertreter Josh Weimer.

Projekt Nexus liefert Praxistest

Los geht es mit dem Projekt Nexus, das den Nutzen der Idee in der Praxis erforschen soll. Auf etwa zweieinhalb Kilometern werden dafür Kanäle mit Solarmodulen überdacht. Der Staat ist dabei mit im Boot und hat 20 Millionen Dollar (knapp 18 Millionen Euro) zugesagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Forscher und Forscherinnen haben dabei neben den reinen Zahlen, wie etwa der Reduzierung von Verdunstung, auch Faktoren wie die Qualität des Wassers im Blick. „Wir müssen diesen Fragen auf den Grund gehen, bevor wir Empfehlungen abgeben, wie wir das ausweiten können“, betont Studienleiterin Brandi McKuin.

„Die Kosten sind wirklich hoch, und die Wartung ist ein Problem.“ Jaydip Parmar, Ingenieur

Indien hat Erfahrung mit der Technik

Erfahrungen aus Indien zeigen, dass vieles bedacht werden muss. Dort wurde die Technologie im Staudamm- und Kanalprojekt Sardar Sarovar eingesetzt, das unzählige Dörfer in trockenen Regionen im Unionsstaat Gujarat mit Wasser versorgt. Der damalige Minister­präsident von Gujarat und heutige Regierungschef Indiens, Narendra Modi, weihte das Projekt 2012 ein, das Ingenieurbüro Sun Edison versprach 19.000 Kilometer Solarkanäle. Seitdem gingen jedoch nur eine Handvoll kleinere Vorhaben in Betrieb, das Unternehmen musste Konkurs anmelden.

„Die Kosten sind wirklich hoch, und die Wartung ist ein Problem“, räumt Jaydip Parmar ein, der als Ingenieur mehrere kleine Solarkanal­projekte betreut. Angesichts der großen Verfügbarkeit von Land seien Solarmodule auf dem Boden wirtschaftlich sinnvoller, sagt er. Was die Wartung angeht, so ist der Zugang in der Ausführung von Gujarat schwierig, weil die Paneele direkt über dem Wasser angebracht sind.

Mit den Erkenntnissen aus Indien entwickelte Harris in Kalifornien eine angepasste Lösung. So werden bessere Materialien eingesetzt und die Paneele sind weiter von der Wasser­oberfläche entfernt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abgeordneter: „Es ist an der Zeit, dass wir damit anfangen“

Weitere Vorhaben könnten bald folgen. Die Indigenen im Reservat Gila River haben für Solaranlagen auf ihren Kanälen bereits Gelder aufgetrieben. Beobachtet wird die Technologie dort von einem der größten Wasser- und Energie­versorger Arizonas und der Universität Arizona.

Der kalifornische Abgeordnete Jared Huffman, der schon seit fast einem Jahrzehnt für die Solarkanäle wirbt, sieht das mit Freude. Aber es könnte schon viel mehr passiert sein, findet der Demokrat und beklagt eine anhaltende Zurückhaltung in der Branche. „Es ist eine verknöcherte Bastion von schwerfälligen alten Ingenieuren“, sagt er.

Ideal wäre es, wenn alle Kanäle abgedeckt würden, erklärt Huffman. Doch der Beginn sei schon einmal viel versprechend. „Es ist an der Zeit, dass wir damit anfangen“, betont er.

RND/AP