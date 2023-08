Fitch entzieht USA Top-Kreditrating: Kein „sicherer Hafen“ mehr für Anleger?

Marinerüstung

U-Boot-Auftrag der Niederlande: Kieler Werft TKMS steht in der Endauswahl

Die Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems ist mit ihrem neuen U-Boot-Entwurf in den Niederlanden in der engeren Auswahl. Rechtzeitig zum Ende der Bieterfrist haben die Kieler Schiffbauer jetzt ihr Angebot abgegeben. Nach Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Den Haag befindet sich TKMS unter den drei finalen Anbietern.