USA streichen Steuerprämie für zahlreiche E-Autos - nur noch wenige Modelle qualifiziert

Studie des Pestel-Instituts

Graue Wohnungsnot: Deutschland fehlen Millionen Unterkünfte für Senioren

In Deutschland fehlen 2,2 Millionen altersgerechte Wohnungen. Das ist eines der Ergebnisse einer am Montag vorgestellten Studie. Dabei wird sich die Situation wohl noch zuspitzen: Die Babyboomer gehen bald in Rente – und der Bedarf steigt. Das Pestel-Institut warnt vor einer drohenden Altersarmut durchs Wohnen.