USA und China: Eskalation in Zeitlupe

An Entspannung zwischen den USA und China ist vorerst nicht zu denken, die beiden Staaten tun es jedenfalls nicht. Zwar beschränken sie sich zum Glück auf die Handelspolitik und achten sehr darauf, in Worten und Taten nicht zu überziehen, aber klar ist auch: Schritt folgt auf Schritt – mit offenem Ende. Es ist eine Eskalation in Zeitlupe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den nächsten Schritt hat nun Joe Biden gemacht. Die Ankündigung des US-Präsidenten, Investitionen in bestimmte Sektoren der chinesischen Wirtschaft zu kontrollieren und notfalls zu verbieten, wirkt zunächst symbolhaft, wenn nicht paradox. Kapital gehört nicht zu den Dingen, die China aus den USA dringend braucht. Und eigentlich müsste umgekehrt eher China die US-Investitionen in seine Hightech­betriebe als Gefahr empfinden.

Europa kann nur hoffen, dass keine Seite einen Schritt zu viel macht

Doch Bidens Dekret dürfte einen konkreten Hintersinn haben: Den Verkauf bestimmter Geräte zum Beispiel für die Chipproduktion haben die USA bereits untersagt. Der naheliegende Ausweg für betroffene Unternehmen ist die Beteiligung an einem chinesischen Unternehmen, das die Geräte dort herstellt. Dem Kapital­transfer würde der Know-how-Transfer folgen – jetzt kann ihn die Regierung blockieren. Das erwarten die USA auch von anderen Staaten, der niederländische Chipausrüster ASML hat es bereits zu spüren bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bidens Dekret ist die nächste Umdrehung einer Spirale, und sehr wahrscheinlich wird China seinerseits weiterdrehen – vielleicht mit weiteren Einschränkungen bei Rohstoff­exporten. Die Europäerinnen und Europäer sind in diesem Kräftemessen nur in der Zuschauer­rolle und in manchem Fall auch Opfer. Sie können nur hoffen, dass keine Seite den entscheidenden Schritt zu viel macht.