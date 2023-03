Veggie-Fleisch wird immer beliebter – und das ist gut so

Shopping Queen in Kiel: Zu Besuch bei Gewinnerin Tina Nowoczien

Sie ist die neue Shopping Queen in Kiel: Tina Nowoczien überzeugte in der Vox-Sendung mit einem gestreiften Anzug. Doch eigentlich hatte sie eine Teilnahme bei Shopping Queen längst abgeschrieben. Wie ein Zufall sie in die TV-Show brachte.