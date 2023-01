Verbraucherschützer skeptisch: Was bedeutet das Aus für Payback bei Rewe und Penny?

Care-Berufe werden in Deutschland besonders schlecht bezahlt

In Deutschland mangelt es an Pflegerinnen und Pflegern, auch in anderen Care-Berufen sieht es nicht rosig aus. Eine Studie zeigt nun, dass Beschäftigte in diesen Berufen in Deutschland nicht gut verdienen: Wer Kinder erzieht oder Alte pflegt, hat in den meisten europäischen Ländern mindestens ein Durchschnittseinkommen – Deutschland gehört zu den wenigen Ausnahmen, bei denen das nicht zutrifft.