Ab sofort: Gewerkschaft Verdi kündigt bundesweite Poststreiks an

Die Gewerkschaft Verdi hat zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifstreit bei der Deutschen Post. Die Beschäftigten in sämtlichen Brief- und Paket­zentren seien an diesem Donnerstag sowie am morgigen Freitag ganztägig zum Streik aufgerufen, teilte Verdi mit.

In der zweiten Verhandlungs­runde für die rund 160.000 Tarif­beschäftigten hatte es in Köln keine Fortschritte gegeben. „Die Arbeitgeber haben sich sehr deutlich geäußert, dass sie nicht bereit sind, den Real­lohn­verlust und die Inflation auszugleichen“, sagte Verdi-Verhandlungs­führerin Andrea Kocsis. Verdi halte die Forderungen jedoch für „notwendig, gerecht und machbar“.

Die Erwartung an die zweite Verhandlungsrunde sei, „dass die Arbeitgeber ihre Emotionen zu unserer Tarifforderung überwinden und sich mit uns in den Verhandlungen den Fakten zuwenden“, so Kocsis. Die Inflation sei so hoch wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie habe im Jahr 2022 bereits deutlich über der Tariferhöhung gelegen. „Diese Situation bedeutet für unsere Mitglieder bei der Deutschen Post AG einen Reallohnverlust, wenn sie keine kräftige Gehalts­erhöhung in dieser Tarifrunde bekommen.“

Die Gewerkschaft verlangt 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertrags­laufzeit von einem Jahr. Der überwiegende Teil der Verdi-Mitglieder bei der Post habe ein niedriges Einkommen und könne Real­lohn­verluste nicht verkraften, betonte Kocsis. „Dass die Arbeitgeber den Ausgleich von Real­lohn­verlusten verweigern, ist angesichts der Milliarden­gewinne des Konzerns eine Provokation. Darauf werden die Beschäftigten in den Betrieben nun eine klare Antwort geben und ihren Forderungen mit Streiks Nachdruck verleihen.“

Die Deutsche Post DHL ist hochprofitabel. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt allerdings im Ausland.

RND/dpa