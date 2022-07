Verdi hat das Lufthansa-Bodenpersonal zu einem Warnstreik aufgerufen. Die rund 20.000 Beschäftigten sollen am Mittwoch ihre Arbeit niederlegen. Erwartet werden bundesweit größere Flugausfälle und Verzögerungen.

Flugausfälle und Verzögerungen drohen: Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal zu Warnstreik am Mittwoch auf

Berlin/Frankfurt. Die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik auf. Am Mittwoch werde es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen, kündigte die Gewerkschaft am Montag an.

