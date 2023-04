Protest gegen Sanierungsplan

Verdi-Warnstreiks in Galeria-Filialen gehen weiter

Ein Plakat mit der Aufschrift "Warnstreik" ist am Eingang zu einem Galeria-Karstadt-Kaufhaus in Hamburg zu sehen.

47 von 129 Galeria-Filialen sollen geschlossen werden. Unter dem Motto „Zukunft statt Kahlschlag“ setzt sich die Gewerkschaft Verdi nun für die verbliebenen 17.000 Beschäftigten ein. Am Mittwoch soll in Warenhäusern in mehreren Bundesländern die Arbeit niedergelegt werden.