Verdi will um Arbeitsplätze bei Galeria kämpfen

Jede dritte Galeria-Kaufhof-Filiale soll schließen. Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag angekündigt, für die mehr als 17.000 Mitarbeitenden zu kämpfen. Die Unternehmensleitung solle umgehend in Verhandlungen treten.

Die Warenhauskette Galeria will mindestens ein Drittel ihrer Warenhäuser schließen. Dabei seien Kündigungen unvermeidbar, hieß es am Montag. Die Gewerkschaft Verdi kündigt der Unternehmensführung nun den Kampf um „möglichst jeden Arbeitsplatz“ an.