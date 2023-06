Bahnverhandlungen: Gebt euch einen letzten Ruck!

Frankfurt am Main. Unter den Spieltheoretikern und den Verhandlungsökonomen gibt es den martialischen Begriff des Abnutzungskampfs. Beide Seite beharken sich gegenseitig so lange, bis sie erschöpft danieder sinken. Dann ist der Moment für einen Kompromiss gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner ist die Angelegenheit höchst komplex, das Hin und Her könnte theoretisch ad infinitum weitergehen. Seit Februar wird verhandelt, es wurde mehrfach gestreikt. Aus Verhandlungskreisen ist zu hören, dass die Gespräche Ende voriger Woche besonders zermürbend gewesen sein sollen. Man vertagte sich. Doch jetzt wurden die ersten Einigungen erzielt. Nicht mit dem mit Abstand größten Unternehmen, der staatlichen Deutschen Bahn, sondern mit einer Reihe von kleineren Eisenbahnbetreibern, unter anderem der hiesigen Nummer zwei: Transdev.

Beide Seiten können das Ergebnis als Erfolg darstellen

Dabei sind schon beinahe mustergültige Kompromisse herausgekommen. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG hat bekommen, was sie unbedingt wollte: Gehaltserhöhungen in einer fixen Höhe für alle. Auch die Arbeitgeber konnten eine ihrer zentralen Forderungen durchsetzen: eine einmalige Zahlung als Inflationsausgleich. Beide Seiten mussten Abstriche von ihren ursprünglichen Forderungen machen – so wie es sich bei Tarifverhandlungen gehört. Die Aufschläge für die Eisenbahner fallen relativ hoch aus, dafür müssen sie eine längere Laufzeit in Kauf nehmen. Beide Seiten können das Ergebnis als Erfolg darstellen. Damit ist auch die wichtigste Voraussetzung für eine Einigung gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt braucht es nur noch eins: Auch die Verhandler der Bahn müssen sich einen finalen Ruck geben und sich einfach den nun erreichten Einigungen anschließen. Das tut jetzt nicht mehr weh. Der Abnutzungskampf ist ausgefochten. Auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bahn können nun sagen, dass sie das maximal Mögliche erreicht haben. Und darüber hinaus stehen die Chancen gut, dass das Management einem wichtigen strategischen Ziel etwas näher kommt: Jobs bei der Bahn werden attraktiver, der gravierende Arbeitskräftemangel könnte zumindest teilweise gelindert werden.