Wohngebäudeversicherungen: Klimaschäden werden unbezahlbar

Die deutschen Versicherer warnen vor massiv steigenden Kosten in der Gebäudeversicherung. Die Schäden infolge des Klimawandels würden derart zunehmen, dass sich die Prämien innerhalb der nächsten zehn Jahre verdoppeln könnten, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), am Mittwoch in Berlin. Der Verband fordert deshalb von der Politik umfassende Vorbeugung gegen Gebäudeschäden durch Überflutung und andere Folgen von Extremwetter. Unter anderem müsse das Baurecht geändert werden.

Das Problem sei nicht nur die Häufung schwerer Wetterereignisse, sagte GDV-Präsidiumsmitglied Mathias Kleuker, im Hauptberuf Chef der LVM Versicherung in Münster. Es seien künftig auch höhere Versicherungssummen nötig, weil zum Beispiel Wärmepumpen teurer zu ersetzen sind als Gasheizungen und Fotovoltaikanlagen auf dem Dach abgesichert werden müssen. Gleichzeitig schrumpfe das Angebot, denn „es ist denkbar, dass Versicherer das Geschäft aufgeben“, sagte Kleuker. In den USA und Australien etwa seien Wohngebäudeversicherungen inzwischen sehr teuer oder gar nicht zu bekommen.

Nur die Hälfte der Gebäude ist gegen Elementarschäden versichert

Alles zusammen werde die Prämien für Gebäudeversicherungen hochtreiben. „Mancherorts könnten Gebäudeversicherungen gar so teuer werden, dass sich das Kunden nicht mehr leisten können“, sagte Asmussen. Der Verband beruft sich bei seiner Einschätzung auf den aktuellen Sachstandsbericht des Weltklimarats und auf Simulationsrechnungen der Bank of England.

Mit seiner Warnung zielt Asmussen auch auf die aktuelle Diskussion um eine Versicherungspflicht. Seit der Flut im Ahrtal vor zwei Jahren wird bereits diskutiert, alle Gebäudebesitzer zu einer Versicherung gegen Elementarschäden zu zwingen. Während praktisch jede Immobilie eine Wohngebäudeversicherung hat, die meist Sturm- und Leitungswasserschäden umfasst, ist nur die Hälfte aller Gebäude gegen sogenannte Elementarschäden wie Überschwemmung und Erdrutsch abgesichert.

Die Landesregierungen hatten den Bund im März aufgefordert, eine gesetzliche Regelung für eine solche Pflichtversicherung auszuarbeiten. „Die furchtbare Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat gezeigt, dass unser Land widerstandsfähiger werden muss“, sagte damals der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der die Bundesratsinitiative gestartet hat. „Es ist es an der Zeit, systematisch Maßnahmen zu ergreifen, damit nach einer Hochwasserkatastrophe oder anderen Großschadenereignissen kein Mensch vor dem finanziellen Ruin stehen muss“, sagte Justizminister Benjamin Limbach (Grüne).

Verband fordert Baustopp in Überschwemmungsgebieten

Die Bundesregierung – namentlich die FDP – warnt allerdings vor zusätzlichen Belastungen für die Haushalte durch eine Pflichtversicherung. An diesem Donnerstag werde das Thema wohl erneut in der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler besprochen werden, hieß es beim GDV.

Die Branche will zwar möglichst viele Hausbesitzer gegen Elementarschäden versichern, ist aber gegen eine Pflicht. Sie schlägt die sogenannte Opt-out-Lösung vor: Jedem Hausbesitzer würde dann automatisch eine Police angeboten, die aber abgelehnt werden kann. So müsse sich zumindest jeder einmal mit dem Problem befassen. Denn nur durch Vorbeugung sei die Schadenentwicklung im Griff zu behalten.

„Eine singuläre Pflichtversicherung löst das Problem nicht, weil sie keinen einzigen Schaden verhindert“, sagte Asmussen. Der Verband schlägt deshalb ein ganzes Maßnahmenpaket vor. Dazu gehört ein Baustopp in Überschwemmungsgebieten. Nach Angaben des GDV entstehen jährlich 1500 neue Gebäude in hochwassergefährdeten Gebieten. Fast alle an der Ahr zerstörten Gebäude dürften „wider besseres Wissen“ an gleicher Stelle wieder aufgebaut werden, kritisierte Kleuker.

„Bei den Klimaschäden sind wir jetzt dort, wo wir vor 150 Jahren beim Feuer standen“

Zudem müsse Vorbeugung vor Klimaschäden Bestandteil der Landesbauordnungen werden. Dritter Punkt im Forderungskatalog ist ein Stopp der Flächenversiegelung, vor einer Baugenehmigung müsse die Gefährdung durch Klimaschäden abgeschätzt werden. Dann würde etwa in gefährdeten Gebieten kein Keller erlaubt oder ein Bausockel vorgeschrieben. Und schließlich fordert der GDV ein Naturgefahrenportal im Internet, um das Risikobewusstsein zu schärfen.

Kleuker zog einen Vergleich: „Bei den Klimaschäden sind wir jetzt dort, wo wir vor 150 Jahren beim Feuer standen: mehr oder weniger schutzlos.“ Die Folge seien Brandschutzstandards gewesen. Die seien nun auch nötig, um Gebäude vor den Folgen klimabedingter Katastrophen zu schützen.

Ist alles geschehen, wäre das Risiko auch in Zukunft großflächig versicherbar, meint man beim GDV. Ein Großrisiko will die Branche allerdings trotzdem ausschließen: Wenn eine Katastrophe Schäden von mehr als 30 Milliarden Euro verursacht – an der Ahr waren es rund 8 Milliarden – sollte der Staat oberhalb dieser Grenze einspringen, meinen die Versicherer. Konzepte für solche Stop-Loss-Regelungen gebe es bereits in anderen Ländern.