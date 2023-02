Vier-Tage Woche mit vollem Lohn? Für DGB „total attraktiv“

Jobportal Stepstone: Ärztinnen und Ärzte verdienen weiter am meisten

Das Jobportal Stepstone hat seinen „Gehaltsreport 2023“ veröffentlicht. Ergebnis: In Deutschland verdienen Ärztinnen und Ärzte weiterhin am meisten Geld, am wenigsten bekommen Beschäftigte im Hotel- und Gastgewerbe.