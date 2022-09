Ulf Heitmüller ist Vorstandschef des Leipziger Gas­handels­unternehmens VNG. Im Interview erklärt er, warum das Unternehmen trotz des gut verdienenden Mehrheits­eigentümers EnBW auf die Gasumlage angewiesen ist, warum die Frage mit den Vorstandsboni längst geklärt ist und wie die Kommunikation mit den russischen Geschäfts­partnern läuft. Außerdem gibt er einen Ausblick darauf, wann die Krise enden könnte.

Leipzig. Herr Heitmüller, Worauf schauen Sie derzeit morgens als Erstes: den Füllstand der Gasspeicher, den Gasfluss durch die Pipeline Nord Stream 1 oder auf den Preis pro Megawattstunde?

In erster Linie auf den Gaspreis – einfach, weil der so volatil ist. Die Liefer­mengen kenne ich meist schon, die werden vorher angekündigt. Am morgigen Samstag allerdings werde ich mir die als Erstes ansehen.