Volkswagen bringt die Currywurst zurück in Veggie-Kantine

Wolfsburg. Volkswagen bietet in seiner Kantine im Markenhochhaus in Wolfsburg wieder regelmäßig Fleisch und Fisch an – und damit auch die VW-Currywurst. Man komme damit dem Wunsch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach, sagte eine VW-Sprecherin dem NDR Niedersachsen. Die Entscheidung für ein fleischfreies Betriebsrestaurant hatte im Sommer 2021 beim größten Autobauer Europas für mächtig Wirbel gesorgt.

Vor allem die Reaktion von Altkanzler Gerhard Schröder über den „Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion“ befeuerte damals eine Debatte um Fleischverzehr in Unternehmen. „Wenn ich noch im Aufsichtsrat von #VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben“, schrieb Schröder bei Linkedin. Oft unter ging damals in der Debatte allerdings, dass der Fleischverzicht nur für eine von 30 Kantinen im Wolfsburger Werk galt.

VW-Currywurst nicht täglich auf dem Speiseplan

Noch im vergangenen Jahr teilte VW mit, der Verzicht auf die VW-Currywurst in der Kantine habe sich bewährt. „Die Resonanz unserer Gäste ist sensationell und durchweg positiv – aus dem Verwaltungsbereich genauso wie aus der Produktion“, sagte der damalige Leiter der VW-Gastronomie, Nils Potthast.

Potthast ist inzwischen im Ruhestand – und die Currywurst zurück in der Kantine im VW-Markenhochhaus. Seit dem 7. August bietet der Autobauer den Klassiker wieder an, genau wie andere Fisch- und Fleischspeisen. Das sei ein „zusätzliches Angebot“, sagte die VW-Sprecherin dem NDR. Denn wenn nur einer aus einer Gruppe Fleisch essen wolle, müsse man auf eines der anderen 29 Restaurants auf dem Werksgelände ausweichen. Die VW-Currywurst stehe aber nicht täglich auf dem Speiseplan. Jedoch gehöre sie zu Volkswagen und werde auch mal angeboten.

Anders als bei VW steht die Currywurst bei Altkanzler Schröder nur noch sehr selten auf dem Speiseplan, wie seine Frau Soyeon Schröder-Kim im Februar bei Instagram verriet. Ihr Mann lasse Fleisch und Wein nach einer Ernährungsumstellung „weitgehend“ weg – und „meistens“ sogar die Currywurst.

