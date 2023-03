﻿Volkswagen-Chef Oliver Blume: der Mann für die VW-Seele

Oliver Blume ist der sechste Volkswagen-Chef in diesem Jahrtausend. Alle seine Vorgänger hat er bei der Arbeit erlebt. Sie standen für Erfolge und Skandale, für Aufbruch und Entfremdung. Sie machten den Konzern so groß, dass er irgendwann seine Mitte verlor. Der Neue muss jetzt alles neu machen und trotzdem ganz bei sich bleiben.

Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, sitzt nach der Jahrespressekonferenz am 14. März 2023 für einen Fototermin in einem VW ID.

Es war wohl herzerwärmend. Wer sich nach dem Start Oliver Blumes an der VW-Spitze erkundigt, bekommt die Geschichte vom großen Managementtreffen in Berlin erzählt. Als sich der Olli vorstellte und sofort alle mitnahm auf seiner Reise zurück in eine bessere Konzernzukunft. Kein mäkeliger Dr. Diess mehr mit seinen spinnerten Silicon-Valley-Freunden. Stattdessen: „Der Olli.“ „Wir-Gefühl!“. „Standing Ovations!“. „Minutenlang!“.

Rührung ist ihm zuzutrauen. Aber wer wie Blume seit 30 Jahren bei VW arbeitet, weiß auch um die Gefahren der Sympathiewelle. Freundlich führt in Wolfsburg nicht weit. Großes entsteht auch dort nicht sanft. Und groß ist die Aufgabe zweifellos. Am 1. September 2022 ist Oliver Blume angetreten, den zweitgrößten Autohersteller der Welt wieder auf feste Beine zu stellen und in die Zukunft zu führen. Beides muss sein. Gleichzeitig.

Also beeilten sich Blume und seine Leute, das Bild vom netten Olli ein bisschen zu korrigieren. Zwei Vorstandsmitglieder degradierte er am ersten Amtstag, Projekte wurden gestoppt, überprüft, umgemodelt. Er setzte Fristen, auch sich selbst und öffentlich. Er forderte von seinen Topleuten „Equity-Storys“ ein: Sie sollen die Stärken ihrer Marken definieren wie bei der Investorenwerbung vor einem Börsengang – man weiß ja nie. Der Olli, so die systematisch platzierte Botschaft, kann auch die harte Tour.

Sonst wäre er auch nicht in die Nähe dieses Jobs gekommen. Als der frischgebackene Maschinenbauingenieur 1994 sein Traineejahr bei Audi begann, hieß der Chef des VW-Konzerns Ferdinand Piëch, und Martin Winterkorn leitete die Qualitätssicherung. Das Unternehmen rettete sich gerade mit der Viertagewoche vor der Pleite, und wenn Piëch vom Aufstieg zur Weltspitze sprach, schien es seinen Leuten wie der Flug zum Mond.

Blume flog mit. Die Musterkarriere in Produktion und Logistik – nicht Marketing, nicht Finanzen – führte von Audi zu Seat zu Volkswagen zu Porsche, aber nie aus dem Konzern hinaus. Nach Schule und Studium in Braunschweig brachten Stationen in Barcelona und die Promotion in „Vehicle Engineering“ an der Tongji-Universität Shanghai ein bisschen Farbe in den Lebenslauf.

Der 55-Jährige hat VW inhaliert. Er war nah dran an den Erfolgsfaktoren wie Fertigungsqualität und Effizienz, aber weit genug weg von Skandalen wie der Betriebsratsaffäre und dem Dieselbetrug. Als um 2007 herum in der Motorenentwicklung die Softwaremanipulation begann, leitete Blume in Spanien die Seat-Planung. Als der Betrug im September 2015 aufflog, war er Produktionsvorstand bei Porsche – und Tage später Chef, denn Matthias Müller musste in Wolfsburg die Konzernführung übernehmen.

Es waren die Tage, in denen VW seine Gewissheit verlor. Längst hatten sie die Krise der Neunzigerjahre vergessen. Aus dem Underdog war der Weltmarktführer geworden, die Brust so breit wie Winterkorn in seinen zweireihigen Sakkos. Der Chef saß nicht umsonst im Aufsichtsrat des FC Bayern: „Mia san mia“ galt auch bei der Volkswagen AG.

Bis am Freitagabend, 18. September 2015, Post von der US-Umweltbehörde Epa eintraf. Alle, die dabei waren, versichern glaubhaft, dass sich die Erde aufgetan habe. Und wirklich fest ist der Boden danach nicht mehr geworden.

Auf den rausgeworfenen Winterkorn folgte Müller, ein nahezu idealer Porsche-Chef, aber fehlbesetzt an der Spitze eines Weltkonzerns im Fegefeuer. Er kam zwar intern gut an, predigte Teamgeist und Kulturwandel. Aber Müller redete auch die Verfehlungen klein, trat unglücklich auf, verstand die politische Dimension nicht – und verlor bald demonstrativ die Lust.

Es folgte der ehemalige BMW-Manager Herbert Diess. Schmal, feinnervig und distanziert wie einst Piëch, aber ohne dessen Instinkt. Und sein Ziel schien noch weiter weg als der Mond: VW müsse ein Softwarekonzern werden, eine Data-Company, das Auto eine IT-Plattform. Sonst würden das die anderen übernehmen, die Amazons, Teslas, Googles. Diess brachte den Gedanken nach Wolfsburg, dass sich die Welt womöglich nicht ewig ums Auto drehen wird. Die Erkenntnis war richtig, der Plan gut, die Umsetzung verstolperte er.

„Diess passt nicht zu VW“, sagte damals ein Altgedienter, der ihn respektierte. Und wer würde passen? „Der Blume wäre gut.“ So kam es. Im vergangenen Sommer musste Diess gehen. Viel hatte er bei VW bewegt, aber Sinn und Seele, verloren im Dieselbeben vor sieben Jahren, hatte auch er nicht zurückgebracht, im Gegenteil: In seinen digitalen Visionen irrten viele bei VW heimatlos umher.

Die Sehnsucht nach Vertrautem wärmt den Empfang für Blume, den Braunschweiger, das VW-Kind. Dass er einen PR-Fehlstart hinlegte – geschenkt: Pünktlich zur Personalie wurde bekannt, dass er sich intern mit seinem Kontakt zu FDP-Chef Christian Lindner und der Einflussnahme in Sachen E-Fuel gebrüstet hatte. Längst vergessen, Skandal geht bei VW anders.

Nicht den Gegner starkreden

Stattdessen, wo man hinhört in Aufsichtsrat, Management, Betriebsrat: Lob, Erleichterung. Endlich einer, der den Laden versteht, zuhört und nicht dauernd von Tesla-Gründer Elon Musk schwärmt. Man müsse den Gegner nicht starkreden, hat Blume selbst einmal gesagt. „Dann gehe ich schon mit vollen Hosen auf den Platz.“ Der junge Olli spielte Libero, noch ein Bonuspunkt in Wolfsburg.

Es ist, als habe ein Weltkonzern seine Mitte gesucht. So wird man das von ihm selbst nicht hören. Hochtrabendes liegt Blume nicht. Soll er den Zustand des Konzerns beschreiben, spricht er von Häusern und Fundamenten, tragenden Wänden und Löchern im Dach. Für die Bilanzpressekonferenz hat die Kommunikationsabteilung einen Begrüßungsdialog gedichtet: „Du bist seit einem halben Jahr CEO, Olli – ein Zwischenfazit?“ – „Ich habe den Anspruch, den Konzern professionell zu managen.“ So ein Glück, denkt man gerade, da ist er schon bei „75 Handlungsfeldern“, aus denen er ein „Top-Ten-Handlungsprogramm“ destilliert hat.

Ich bin eher operativer Stratege als Visionär. Oliver Blume, VW-Chef

Oliver Blume liebt Zehnpunktelisten. Wer sich je gefragt hat, wie man ein Gebilde mit 675.000 Beschäftigten in nahezu allen Ländern der Welt in den Griff bekommen kann, rund 120 Fabriken und einem Dutzend Marken vom Motorrad bis zum Lkw: Zehnpunkteplan. Bei Diess vermuteten Kritiker ein surrealistisches Gemälde.

„Ich bin eher operativer Stratege als Visionär“, sagt der Nachfolger. Es ist ein Gedankenspiel, ob er VW genauso energisch Richtung Zukunft geschubst hätte wie sein Vorgänger. Oder anders: Ohne Diess wäre das Unternehmen wohl noch nicht so weit, ohne Blume käme es vielleicht nie ans Ziel. Als Porsche-Chef hat er immerhin ausgerechnet der Sportwagenmarke eine der ehrgeizigsten Elektrostrategien weltweit verpasst – und erfolgreich umgesetzt. Jede Zeit braucht ihre Chefs. Manchmal begegnen sie sich zufällig auf Veranstaltungen. Das sei immer nett, erzählt Blume, man tausche sich aus. Ach richtig, der Herr Diess steht ja noch beratend zur Verfügung. Nun ja, antwortet Blume. Nein, also, ja, aber „nicht beratend“.

Wozu auch, der Neue kennt die Baustellen, sie füllen seinen Zehnpunkteplan: Die Modellpalette wurde vernachlässigt. Es fehlt am Unverwechselbaren, von den Qualitätsproblemen und der nervenden Touchscreen-Bedienung nicht zu reden. Die Softwaresparte Cariad erweist sich als überambitionierte Kopfgeburt – schnell erdacht, aber schwer mit Leben zu füllen. In China ist die Konkurrenz längst weiter, VWs elektrische ID-Modelle halten dort nicht mit. Gleichzeitig wächst die politische Kritik am China-Engagement, ohne das der Konzern nicht leben könnte. Eine Beteiligung im autonomen Fahren wurde teuer aufgelöst, Ersatz ist noch nicht gefunden. Batteriefabriken müssen gebaut, Rohstoffe für sie beschafft werden. Wichtige Automodelle verzögern sich, weil die Software nicht fertig wurde, darunter der elektrische Porsche Macan.

Das besiegelte Diess’ Schicksal. Jeder hat schließlich seine empfindliche Stelle, und die von Wolfgang Porsche ist, nun ja: Porsche. Der Patriarch der Aktionärsfamilie hatte sich oft vor Diess gestellt und auch dessen Zankereien mit dem VW-Betriebsrat wohlgefällig kommentiert. In ein paar Wochen kann er sich noch einmal an der üppigen Dividende erfreuen, die Diess in seinem letzten Amtsjahr erwirtschaftete. Denn wirtschaftlich steht VW glänzend da, trotz aller Baustellen.

Kalender in Gelb und Orange

Doch als Blume bei Porsche den E-Macan wegen der Wolfsburger Software-Malaise nicht planmäßig bauen konnte, sei der Spaß vorbei gewesen, heißt es im Konzern. Blume übernahm – zusätzlich zu seinem Porsche-Job. Tapfer behaupten seitdem alle, dass sich die Führung zweier Dax-Konzerne parallel großartig füge. In Wahrheit dürfte sie dem Wunsch der Porsches und Piëchs als Mehrheitsaktionären entspringen, den Mann ihres Vertrauens an beiden Schlüsselstellen zu haben. VW ist mitsamt der Tochtergesellschaft Porsche nun mal ein Familienkonzern.

Und Oliver Blume ist Pragmatiker. Porsche-Termine seien im Kalender gelb, VW orange, berichtete er dem „Handelsblatt“. Die Woche des verheirateten Vaters zweier Töchter beginnt montags in Stuttgart und führt dienstags zur Vorstandssitzung nach Wolfsburg. Mehr als zwei Tage pro Woche ist ohnehin kaum ein Konzernchef im Stammbüro – nur in der Pandemie, paradoxerweise. Reisen ging nicht, und Homeoffice machte Blume nach eigener Aussage keinen einzigen Tag.

Es ist einer der wenigen Punkte, wo es mit dem Betriebsrat knirscht. Die Gefechte zwischen Diess und dem früheren Vorsitzenden Bernd Osterloh sind legendär. Dessen Nachfolgerin Daniela Cavallo bevorzugt wie Blume die stille Konfliktlösung. Aber für die Frage, wie viel Zeit die Beschäftigten nach Corona wieder im Büro verbringen sollen, ist die wohl noch nicht gefunden.

Blume ist da ein bisschen alte Schule, man kann ihn sich schwer im improvisierten Büro vor dem heimischen Kamin vorstellen. Die Fokussierung würde leiden. Blume muss gliedern, abhaken, Irritation wegblenden. Das ist seine große Stärke. Er kann jede Herausforderung operationalisieren, als habe er es immer noch mit Logistikketten oder Produktionsplanung zu tun. Sie wird dadurch nicht kleiner, aber handhabbar. „Erst das Zielbild definieren. Klären: Wo stehen wir heute? Und dann den Rucksack packen.“ Ist nicht so schwierig, haben wir doch x-mal gemacht.

Volkswagen-Chef Herbert Diess tritt unerwartet zurück Nachfolger wird der Chef der Sportwagentochter Porsche, Oliver Blume. © Quelle: dpa

Vor dem Epochenbruch

Rund zehn Jahre blicke er voraus, sagt er selbst. In der traditionellen Autowelt waren das zwei Modellzyklen, jetzt überspannen zehn Jahre einen Epochenbruch. Im Jahr 2033 wird der Verbrennungsmotor in den großen Märkten der Welt nur noch ein Nischenprodukt sein, und Autos sollen in nahezu jeder Lage computergesteuert fahren können. Das Zielbild steht im Grunde, Blume kann daran so wenig ändern wie Diess vor ihm. Aber die Frage, wo VW jetzt steht, beantwortet er anders. Und der Rucksack für den Weg in die Zukunft wird anders gepackt. Leichter soll er sein.

So werden die Softwareambitionen zurückgeschraubt. Der Konzern soll sich auf diesem Feld nur mit dem Wichtigsten selbst versorgen. Was es anderswo gibt, kann man auch kaufen. Beim automatisierten Fahren sollen die ersten Schritte schneller gemacht werden, dafür rücken die großen Visionen vom Reisen im Schlaf weiter weg in die Zukunft.

Erst mal soll das Fahren selbst wieder ein bisschen mehr begeistern. Design, Emotion, Qualität – nach Blumes Geschmack sind Volkswagens Urtugenden beim eiligen Marsch in die Elektromobilität zu kurz gekommen. Er wird nicht bremsen, um Himmels willen. Im Gegenteil, noch schneller soll die Elektrifzierung gehen. Aber auch Elektroautos kann man doch ordentlich bauen. Und vielleicht wieder Golf nennen statt ID-irgendwas. Tradition – „Heritage“ – sei schließlich ein wichtiger Wettbewerbsvorteil gegenüber all den Emporkömmlingen, die neuerdings auch Autos bauen. „Emporkömmlinge“ sagt er natürlich nicht. Und die Namen schon gar nicht. Es soll schließlich wieder um VW gehen.

