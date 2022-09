Immer weniger Gasheizungen in neuen Wohngebäuden verbaut

Die Zahl der Gasheizungen in neuen Wohngebäuden sinkt. Im Vergleich zu 2019 hat sich der Anteil an genehmigten Wohnhäuser mit primärer Gasheizung fast halbiert. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden in nur 16,2 Prozent der neuen Wohngebäude Gasheizungen verbaut.