Die Verhandlungen über einen neuen Haustarif beim Autobauer Volkswagen sind bereits in der dritten Runde. Nun haben die Wolfsburger ihren Tarifbeschäftigten ein Angebot gemacht. Kommt es zu keiner Einigung, könnte ab Dezember gestreikt werden.

Das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände des Autokonzerns in Wolfsburg.

Volkswagen macht Angebot für neuen Haustarif – IG Metall will Entgelterhöhung von acht Prozent

Langenhagen. Volkswagen hat in der dritten Verhandlungsrunde über den Haustarif nach Unternehmensangaben ein Angebot vorgelegt.

„Unser Ziel ist es, im Rahmen der heutigen Verhandlungen einen Abschluss zu erreichen, der uns Planungssicherheit bietet“, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Zum Einzelheiten des Angebotes wurde zunächst nichts bekannt. Die Verhandlungen dauerten am Abend an.

Der Verhandlungsführer der IG Metall, Thorsten Gröger, hatte erklärt: „Unsere Erwartungshaltung ans Unternehmen ist, dass ein ordentliches Angebot auf den Tisch kommt, was so nah wie möglich an unseren Anforderungen ist, damit wir möglichst zügig auch Klarheit für die Beschäftigten haben.“

IG Metall will acht Prozent mehr Gehalt für Tarifbeschäftigte

Die Gewerkschaft fordert für die rund 125.000 Tarifbeschäftigten eine Entgelterhöhung von acht Prozent, eine Verlängerung des Tarifvertrags über die Altersteilzeit, mehr freie Tage für Mitglieder der Gewerkschaft sowie eine Übernahme der Semestergebühren für dual Studierende des Unternehmens.

Der VW-Haustarif wird für die Stammbelegschaft der Standorte Braunschweig, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter und Wolfsburg sowie einiger Töchter verhandelt. Die Friedenspflicht endet zum 30. November.

