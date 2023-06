Volkswagens Kompass zeigt jetzt nach Stuttgart

Mehrere Stunden investierte Oliver Blume jüngst, um Investoren für Volkswagen einzunehmen. Doch als der Konzernchef zur Marke Audi kam, unterbrach er seine Dauerwerbesendung kurz für bittere Wahrheit: Es fehle an attraktiven neuen Modellen, die Abhängigkeit von China sei groß, das Elektroangebot dort aber nicht wettbewerbsfähig und viel Potenzial in Nordamerika ungenutzt. Positiv vermerkte Blume nur die Sanierung der bei Audi angedockten Luxusmarke Bentley, aber auch die wusste er einzuordnen: Da habe sich „die Porsche-Methode“ bezahlt gemacht.

In dem Moment wusste wohl Audi-Chef Markus Duesmann endgültig, dass sein Engagement bald enden wird. Und alle anderen prägten sich noch einmal die neue Landkarte des VW-Konzerns ein: Die Kompassnadel zeigt jetzt nach Stuttgart.

Die Ausrichtung des Riesenkonzerns mit 650000 Beschäftigten und Produkten vom Motorrad bis zum Lkw ist traditionell das größte Problem jedes VW-Chefs. Blume, vor einem Jahr mit freundlichem, aber blassem Image ins Amt gekommen, versucht es mit dem systematischen Aufbau einer Hausmacht. Und die hat meist irgendeinen Bezug zur Sportwagentochter Porsche.

Als acht Tage nach der Investorenshow Duesmanns Abgang am Donnerstag vermeldet und sein Nachfolger präsentiert wurde, tauchte wenig überraschend Stuttgart in dessen Lebenslauf auf: Gernot Döllner leitete bei Porsche die Produktentwicklung und verantwortete die Panamera-Baureihe. Davor und danach machte er Karriere in Wolfsburg – der perfekte Mix nach Blume-Muster. Zudem haben beide, mit ein paar Jahren Abstand, Maschinenbau in Braunschweig studiert.

Blume weiß, wen er haben will

Herbert Diess, 2015 von BMW geholt, hatte nie eine echte Hausmacht aufgebaut. Sein Nachfolger Blume zählt zu seinen Stärken, dass sich die bei ihm von selbst ergibt: Nach drei Jahrzehnten kennt er den Konzern und viele seiner Menschen bestens. Er müsse nicht lange nach Jobkandidatinnen und -kandidaten suchen, sagte er einmal. Die Gefahr von Fehlbesetzungen sei minimal.

Noch einer anderen Falle entgeht Blume. Machte Diess noch den US-Konkurrenten Tesla zum Stachel im VW-Fleisch, wurde Blume konzernintern fündig: Im Zweifel kann es Porsche besser. Das freut auch nicht alle, aber was will man sagen, wenn es um eine sehr gewinnträchtige Tochtergesellschaft geht, der auch noch viele Schlüsselfiguren im Konzern verbunden sind? Blume selbst steht dort weiter an der Spitze, Döllner hatte seine Porsche-Jahre, Porsche-Vorstand Michael Steiner koordiniert jetzt die Produktentwicklung konzernweit, sein Stuttgarter Kollege Michael Mauer tut das gleiche im Design, und Sebastian Rudolph kommuniziert für Konzern und Porsche gleichermaßen.

Außerdem wird die künftige E-Autoplattform SSP, die Ende des Jahrzehnts Standard für alle Konzernmarken sein soll, federführend von Porsche entwickelt. „Wir werden die Porsche-Methode auf die gesamte Gruppe übertragen“, sagt Blume. Unternehmerischen Ehrgeiz, Tempo und Flexibilität des Sportwagenbauers will er im ganzen Weltkonzern verbreiten. Er erwartet klarere Positionierung der Marken, wieder mehr Aufmerksamkeit für Produkt und Design. Wie bei Porsche eben.

Ein Börsengang als Selbstfindung

Der Börsengang der Marke scheint für Blume prägend gewesen zu sein. Er beschreibt es als eine Art Selbstfindungsprozess für das Unternehmen, sozusagen gecoacht durch den Kapitalmarkt. Dieses Erlebnis sollen nun alle Verantwortlichen im Konzern teilen. „Virtuelle Equity Stories“ erwartet er von den Markenchefs – Konzepte, als müssten sie die Börse davon überzeugen.

Wie weit sie gediehen sind, ist allerdings nicht ganz klar. Beim Investorentag vor einer Woche, wo sie nach früheren Aussagen vorgestellt werden sollten, war davon außer Margenzielen für die Marken nicht viel zu sehen. Es werde ja noch weitere Veranstaltungen dieser Art geben, hieß es intern. Da kämen dann Details.

Mancher zweifelt am „Modell Porsche“

Gerade unter den Finanzmarktexperten gibt es allerdings auch Zweifel, ob Blume seine Porsche-Rezepte nahtlos übertragen kann. „Er hat jetzt den Porsche-Rückenwind“, sagt ein Manager einer großen Fondsgesellschaft. Das sei aber keine Garantie für Erfolg im komplexen VW-Konzern mit seiner „komplett anderen Historie“. Außerdem habe Blume mit seiner vielkritisierten Doppelrolle an den Spitzen der beiden Dax-Unternehmen VW und Porsche „schlicht viel zu viel zu tun“. Philippe Houchois vom Analysehaus Jefferies empfand nach dem Investorentag „eine Art Deja-vu“: Wieder einmal frage er sich, ob der VW-Konzern nicht einfach zu groß und zu komplex sei.