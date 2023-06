Von Komfort bis Nachhaltigkeit: Die sieben wichtigsten Fahrradtrends

Frankfurt/Main. Schon die Gegenwart ist elektrisch – und die Zukunft wird es noch stärker sein: Der Trend zum E-Bike ist in Deutschland deutlicher denn je. Erstmals werden in diesem Jahr hierzulande laut allen Prognosen mehr E-Bikes als konventionelle Räder verkauft. Die Eurobike gilt als wichtigster Ort, um zu erspüren, wohin die Reise in der Radwelt geht: Seit dem Umzug von Friedrichshafen nach Frankfurt/Main vor zwei Jahren ist ihre Bedeutung noch gewachsen, fast 2000 Aussteller aus aller Welt zeigen hier noch bis zum 23. Juni ihre Neuheiten. Nicht ganz einfach, dort den Überblick zu behalten – deshalb hier die sieben wichtigste Entwicklungen:

1. Das E-Bike wird noch bequemer

Der Schweizer E-Bike-Pionier Flyer bewirbt sein „Goroc TR:X“ als SUV unter den E-Bikes – weil es für leichte Trails im Gelände ebenso geeignet sei wie für die Stadttour. Der erste Fahreindruck: Wie im Sessel, sehr komfortabel – dank Vollfederung, breitem Lenker, vor allem aber dank dem neuartigen Automatikgetriebe von Pinion, einer Kombination aus Motor und zentralem Getriebe mit neun oder zwölf Gängen.

Ein „SUV unter den E-Bikes“: Das Flyer Gorox TR-X. © Quelle: Thorsten Fuchs

Im Stand schaltet es automatisch runter – für geübte Fahrerinnen und Fahrer ist das gewöhnungsbedürftig, für alle anderen wirkt es wohl eher wie purer Luxus. Dank Riemenantrieb preist Flyer es als extrem wartungsarm. Der Komfort hat allerdings auch seinen Preis: Ab 8000 Euro soll es von September an im Handel zu haben sein.

2. Das Lastenrad wird kompakter

Lastenräder sind seit Jahren eines der Lieblingskinder von Kunden und Branche gleichermaßen. Ihr großer Nachteil jedoch waren seit jeher ihre Maße: So mancher blies den Kauf vor allem deshalb ab, weil der Platz im Keller nicht reichte (wenn man es denn überhaupt die Treppe hinunterbekommt). Auf der Eurobike sieht man nun zahlreiche Firmen, die sich dieses Problems angenommen haben – und Räder bauen, die groß genug sind, um Kisten und Kinder zu transportieren, aber auch klein genug, um für sie noch ein verschlossenes sicheres Plätzchen zu finden.

Kompakte Klasse, niedriger Schwerpunkt: Das Ca-Go-Transportrad CS. © Quelle: Pressedienst Fahrrad

Eines dieser Unternehmen ist Ca Go aus Koblenz, dessen „Utility Bike“ zwischen Tretlager und Vorderrad noch Platz für eine Wasserkiste hat – und sich dank tiefem Schwerpunkt auch noch durchaus stabil fährt (ab 5990 Euro). Einen ähnlichen Ansatz verfolgt zum Beispiel Hase aus Waltrop mit ihrem „Gravel Dust“: Das Rad vereint gleich zwei große Trends der letzten Jahre, den Gravel- und den Lastentrend – und kann auf seiner Ladefläche vorne stolze 40 Kilogramm mitnehmen (bei 20 Kilo Eigengewicht). Der Preis: ab 3790 Euro.

Mischung aus zwei Trends: Das Hase „Gravit Dust“, eine Kombination aus Gravel- und Lastenrad. © Quelle: Hase

3. Die Radwelt wird kindgerechter

Gute Kinderräder zu finden gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben des Elterndaseins. In diesem Jahr aber treten nun gleich mehrere Firmen an, es ihnen ein wenig leichter zu machen. Das deutsche Unternehmen baut sehr coole Mountainbikes für die Kleinsten, Universal Transmissions stattet Kinderräder nun auch mit Riemenantrieben aus – und auch zwei frühere Radsportprofis haben sich nun auf Räder für Kinder und Jugendliche gestürzt.

Großer Mann, auffallendes Rad: Marcel Kittel mit seinem Li:on-Rad für Kinder. © Quelle: Thorsten Fuchs

Li:on heißt die neue Marke von Marcel Kittel und Tony Martin, mit der den beiden etwas Ungewöhnliches gelingt: Die Räder der „Discover“-Serie vereinen optisch Dezenz und Auffälligkeit: Der schlichte hellblaue Lack an dem kohlefaserverstärkten Kunststoffrahmen des Prototyps reflektiert in alle Richtungen, das bogenförmige, in den Rahmen integrierte Rücklicht macht das Rad weithin sichtbar (Erhältlich in 24 und 27,5 Zoll ab 2024, Preis ab 829 Euro).

4. E-Bikes werden schöner

Joaquin Cortes sieht sich selbst auf einer Mission. Als der Chef der E-Bike-Schmiede Desiknio von Spanien nach Deutschland kam, sagte man ihm: „Die Deutschen haben schon schöne Autos, jetzt wollen sie vor allem schöne Räder.“ Cortes nahm den Wunsch als Befehl – und baut für die Deutschen seitdem, wonach sie verlangen.

Freund des schönen Rades: Desiknio-Chef Joaquin Cortes mit seinem neuen X20. © Quelle: Thorsten Fuchs

E-Bikes und Ästhetik, das ist klassischerweise kein einfaches Thema – auch weil die gängigen Antriebe mit ihren mächtigen Akkus nach klobigen Rohren und Rahmen verlangen. Immer stärker wird auch die Gegenbewegung. Die Berliner Schöngeister von Schindelhauer etwa haben ihren Arthur im Angebot, der von den nicht-motorisierten Modellen kaum zu unterscheiden ist. Joaquin Cortes von Desiknio wiederum zeigt auf der Eurobike erstmals sein neues Flaggfahrrad, das X20 Pinion – mit Riemenantrieb, Zentralgetriebe, innen verlegten Zügen und sehr schlanker Erscheinung (ab 5895 Euro). Mission erfüllt, könnte man sagen.

5. Die Radwelt macht sich unabhängiger von Asien

Im Jahr 2016 fanden sich im Westerwald fünf Freunde zusammen, um gute Räder zu bauen. Per Crowdfunding sammelten sie das Startkapital für ihre Firma. Heute hat ihr Unternehmen Muli 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sitzt in Köln – und hat ein Ziel: Räder zu bauen, deren Komponenten möglichst komplett aus Deutschland oder Europa stammen, statt, wie sonst üblich, überwiegend aus Asien.

Felix Schön mit einem Muli-Lastenrad. © Quelle: Thorsten Fuchs

Als Konsequenz aus gerissenen Lieferketten und stockender Produktion während der Corona-Pandemie versuchen inzwischen viele Firmen, die Fertigung wieder nach Europa zu holen – einer der Gründe, warum Portugal inzwischen der größte Rahmenproduzent in der EU ist. Kaum jemand aber geht den Weg der Abkoppelung von Asien so konsequent wie das Kölner Muli-Team. „Das ist der Weg, den wir alle gehen wollen“, sagt Marketingchef Felix Schön – und ist durchaus stolz, dass „bis auf zwei, drei Teile“ eines der Lastenräder komplett hiesig sei. Dank einklappbarer Körbe und kompaktem Bau passen die Räder dabei auch in den Keller in der Stadt – und können preislich mit herkömmlicher Produktion durchaus mithalten (mit Motor ab 5130 Euro, ohne ab 2890 Euro).

6. Die Radwelt wird nachhaltiger

Christoph Fraundorfer baut Räder aus Holz. Im Jahr 2014 gründete er in Österreich die Marke „My Esel“ – und erhält dafür beständig immer größere Aufmerksamkeit. Die Rahmen sind komplett aus heimischem Holz gefertigt, vor allem aus Esche, gefertigt wird ebenfalls in Österreich.

Gründer Christoph Fraundorfer mit seinem „Rennesel“. © Quelle: Thorsten Fuchs

Mit ihrem Aussehen fallen die Räder auf, auch sonst hält Fraundorfer Holz jedoch für ein optimales Rahmenmaterial: „Es absorbiert Vibrationen besser als Stahl“, verspricht er – und dank spezieller Lacke sei es auch überaus langlebig. Das Rennrad im Programm, der „Rennesel“, kommt auf konkurrenzfähige 8,6 Kilo Gewicht, das Touren E-Bike kommt auf 19,5 Kilogramm (Preis: circa 3500 Euro).

Auch andere Hersteller setzen immer stärker auf umweltfreundliche Produktion und Produkte: So präsentiert Schwalbe zum Beispiel einen Radreifen aus recyceltem Material: Der „Green Marathon“ ist aus gebrauchten Altreifen gefertigt (ab 30,90 Euro).

Aus gebrauchten Altreifen gefertigt: Der Schwalbe Green Marathon. © Quelle: Schwalbe

7. Für Diebe wird es schwieriger

Die Firma Abus ist klug genug, ihr neues Schloss nicht als unknackbar zu bezeichnen. Nein, irgendwann öffnen versierte Diebe auch diese Sicherung. Bis dahin aber, so verspricht die Firma, soll deutlich mehr Zeit vergehen. Das neue Schloss „Granit Super Extreme 2500″ hat nicht nur einen respektgebietenden Namen, sondern auch eine Ummantelung aus Wolframcarbid.

Soll Trennschleifern standhalten: Das neue Abus „Granit Super Extreme 2500“. © Quelle: pd-f

Die gängige Diebesmethode ist die rasch angesetzte Flex, mit der die meisten Schlösser binnen einer Minute durchtrennt sind. Genau dieses Problem soll das neue Schloss nun beheben: Die Ummantelung soll gegenüber Trennschleifern mehr oder weniger immun sein. Dafür wiegt es aber auch stolze 2,2 Kilogramm – und kostet, wenn es im Herbst in den Handel kommt, 299,95 Euro, lohnt sich also vor allem für hochwertigere Räder.