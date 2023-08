Nach Twitter-Umbennenung: Elon Musk drohen in der EU rechtliche Probleme

Twitter-Besitzer Elon Musk könnte in der EU rechtliche Probleme bekommen. Grund ist der Versuch, den Kurznachrichtendienst in X umzubenennen. Laut dem Nachrichtendienst „Politico“ kollidiert die Namensänderung möglicherweise mit den Rechten am geistigen Eigentum. Markenanwälte sollen bereits Abmahnungen an das Unternehmen von Musk herausgeschickt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unternehmen wie Microsoft, Honda und Adidas besitzen das X als Markenzeichen. Selbst die weltweit bekannte Heavy-Metal-Band Metallica besitzt Markenrechte am Buchstaben. Aber das scheint nur ein Tropfen auf dem heißen Stein zu sein: Laut „Politico“ taucht das X in einer Datenbank der Europäischen Union für geistiges Eigentum 262-mal als registrierte Marke auf. „Wenn man plant, den Namen zu ändern, vor allem bei einem bekannten Namen, würde man erwarten, dass die Rechte am geistigen Eigentum in dieser Hinsicht gesichert sind. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein“, sagte Markenanwalt David Krantz gegenüber „Politico“.

Ohne Verwendungsrechte drohen Musk hohe Schadenersatzforderungen

Ohne die Verwendungsrechte drohen Musk und Twitter hohe Schadenersatzforderungen von anderen Unternehmen. Im schlimmsten Fall könnte es dem Kurznachrichtendienst sogar verboten werden, den Buchstaben als Namen zu verwenden. Eine nachträgliche Registrierung sei laut der Anwältin Triona Desmond schwierig. Gegenüber „Politico“ sprach die Anwältin der international bekannten Wirtschaftskanzlei Pinsent Masons von einer „gewagten Sache“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/cb