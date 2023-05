Wegen zu schwacher Netze: Vonovia kann Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia kann in vielen Fällen bereits installierte Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen, weil sie noch nicht angeschlossen werden konnten. Ein Grund sei, dass wegen fehlenden Netzausbaus nicht genügend Strom zur Verfügung stehe, sagte Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch am Donnerstag. Rund 70 installierte Geräte seien noch nicht angeschlossen, sagte eine Firmensprecherin.

Dabei hatte der Konzern erst im vergangenen Jahr ein Wärmepumpensonderprogramm aufgelegt. Es sieht die Installation von 6000 Wärmepumpen innerhalb von fünf Jahren vor. In einem ersten Schritt wurden im September insgesamt 115 Wärmepumpen verbaut, die künftig 108 Gebäude mit 671 Wohnungen beheizen sollen. In den meisten Fällen will Vonovia dabei auch selbsterzeugten Strom aus Photovoltaikanlagen nutzen.

CDU-Politiker Luczak kritisiert Ampelkoalition

Dass Vonovia nun daran scheitert, bereits installierte Wärmepumpen in Betrieb zu nehmen, stößt in der Opposition auf scharfe Kritik. „Die Energiewende im Gebäudesektor wird von der Ampel ganz offensichtlich nicht nur mit der Brechstange, sondern auch an den Realitäten vorbei organisiert“, sagte Jan-Marco Luczak, baupolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion dem RedaktionsNetwerk Deutschland (RND). Es fehlten nicht nur Wärmepumpen und Fachkräfte, sondern auch die Kapazitäten der Stromleitungen seien zu gering.

„Ein gesetzlicher Plan kann aber niemals die Realität ersetzen“, so der CDU-Politiker. „Damit setzt man nur die Akzeptanz für die Wärmewende aufs Spiel“, kritisierte Luczak und forderte die Ampel zum Einlenken auf. „Die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes müssen deswegen auf ein vernünftiges, nämlich machbares Maß zurückgeführt werden.“

Vonovia verkauft Wohnungen

Vonovia besitzt in Deutschland, Schweden und Österreich knapp 550.000 Wohnungen. Hinzu kommen fast 71.000 verwaltete Wohnungen. Vorstandschef Buch bekräftigte, dass bis 2045 auf nahezu allen 30.000 geeigneten Dächern des Gebäudebestandes Photovoltaikanlagen installiert sein sollen. Ende 2022 hatte das Unternehmen 533 Anlagen installiert. Als Zwischenziel bis 2030 will der Immobilienriese 17.000 Dächer mit Photovoltaikanlagen versehen. „Klimaneutralität bis 2045 bleibt auch weiterhin ein wichtiges Ziel“, betonte Buch.

Derweil muss der Dax-Konzern einen Milliardenverlust verkraften. Am Donnerstag legte das Unternehmen die jüngsten Zahlen aus dem ersten Quartal vor. Unterm Strich stand wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios ein Verlust von knapp 2,1 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Vonovia noch einen Gewinn von 58,3 Millionen Euro ausgewiesen. Der Wert des Vermietungsportfolios habe Ende März rund 91,2 Milliarden Euro betragen, hieß es.

Ende 2022 waren die Immobilien noch mit knapp 94,7 Milliarden Euro bewertet worden. Mit dem Verkauf von Immobilien will sich Vonovia nun weiteres Geld verschaffen. Insgesamt sollen fünf Bestandsobjekte mit 1350 Wohnungen in Frankfurt, Berlin und München für 560 Millionen Euro verkauft werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bochum mit. Anfang des Jahres hatte der Konzern bereits angekündigt, in diesem Jahr keine Neubauprojekte anzugehen.

