Vonovia mit Milliardenverlust: „Die Immobilienparty der letzten zehn Jahre ist vorerst vorbei“

Berlin/Bochum. Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen Vonovia bekommt die Krise der Immobilienbranche immer stärker zu spüren. Der Bochumer Konzern wertet im zweiten Quartal seinen Immobilienbestand erneut ab und muss deshalb einen Milliardenverlust durch Abschreibungen verkraften. Das geht aus den aktuellen Zahlen hervor, die das Dax-Unternehmen am Freitag vorlegte. Die Aktie verlor mehr als 3 Prozent.

Demnach sei die Entwicklung der Immobilienwerte auch von April bis Juni rückläufig gewesen – der Trend habe sich gegenüber dem Vorquartal allerdings abgeschwächt. Bereits da hatte Vonovia seine Immobilien neu bewerten müssen. Lag die Wertminderung im ersten Quartal noch bei 3,4 Milliarden Euro, wird sie jetzt mit 2,7 Milliarden Euro beziffert. Unterm Strich fällt ein Verlust von gut 2 Milliarden Euro an.

400 neue Vonovia-Wohnungen fertiggestellt

Deutlich besser läuft es bei der der Vermietung. Die Nachfrage nach Mietwohnungen sei ungebrochen hoch, teilte der Konzern mit. Bei einem Leerstand von unverändert 2,2 Prozent herrsche faktisch Vollvermietung. Vonovia habe im zweiten Quartal insgesamt mehr als 400 neue Wohnungen fertiggestellt. Weitere kämen noch hinzu, sagte eine Sprecherin. Im Vermietungsgeschäft stieg der operative Gewinn um rund 10 Prozent. Das operative Ergebnis liegt somit bei rund 502 Millionen Euro – und damit annähernd auf Vorquartalsniveau.

„Es ist eine starke Leistung, dass wir uns in diesem herausfordernden Marktumfeld so gut entwickelt haben. Wir sind auch für die weitere Jahresentwicklung positiv gestimmt“, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch. „Wir sehen vorsichtige Zeichen der Marktstabilisierung in den meisten Preissegmenten, die uns betreffen“, hatte Buch zuvor der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Immobilienexperte: Nähern uns normalen Verhältnissen an

Die hohen Zinsen haben der Immobilienbranche in den vergangenen Monaten zugesetzt. Auch der zweitgrößte Wohnungskonzern, die Düsseldorfer LEG Immobilien, hatte den Immobilienbestand im Frühjahr abgewertet, hob später jedoch seine Jahresprognose an. Vonovia hatte Anfang des Jahres heftige Kritik einstecken müssen, weil der Konzern angekündigt hatte, in diesem Jahr keine Neubauprojekte zu beginnen. Grund seien die gestiegenen Zinsen und Baukosten sowie Unsicherheiten bei der Förderung. Bei den nun fertiggestellten 400 Wohnungen handelt es sich nach Konzernangaben um Projekte, die bereits in Bau waren.

„Die Abwertung des hauseigenen Immobilienportfolios von Vonovia zeigt: Auch bei den Platzhirschen ist die Immobilienparty der letzten zehn Jahre vorerst vorbei“, sagt Immobilienexperte Hendrik Richter. Gründe für eine Endzeitstimmung seien das allerdings nicht, findet der Geschäftsführer des Immobilienportals ohne-makler-net. „Die deutschen Immobilienmärkte kannten in der letzten Dekade schließlich nur ausnahmslos gute Zeiten mit niedrigen Zinsen und hohen Margen.“ Korrekturen wie die vom größten Eigentümer Deutschlands zeigten nur, dass man sich normalen Verhältnissen annähere.

Mieterbund: Wohnraum hat an Börse nichts zu suchen

Erst vor wenigen Wochen hatte der Konzern 1350 Wohnungen verkauft und dafür rund 560 Millionen Euro erzielt. Um die Finanzierungskosten zu senken, setzt Vonovia zudem auf den Rückkauf von Anleihen. Der Konzern will damit seine Schuldenlast senken. Die Verschuldung im Verhältnis zum Immobilienwert (LTV) liegt bei 46,8 Prozent – Ziel seien 40 bis 50 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia angekündigt, sich von 66.000 Wohnungen zu trennen.

Der Deutsche Mieterbund blickt besorgt auf die jüngsten Entwicklungen. „Wir müssen befürchten, dass Vonovia versucht, Verluste unter anderem durch weitere Mieterhöhungen oder die Reduzierung von Instandsetzungsleistungen zu kompensieren“, sagte Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten dem RND. „Anstatt Renditeverluste und Einbußen durch Mehrbelastung der Mieterinnen und Mieter auszugleichen, sollte Wohnraum nicht mehr als Spekulationsgut gehandelt werden“, forderte er. „Wohnen ist ein Menschenrecht“, sagte Siebenkotten. „Wohnraum hat nichts an der Börse zu suchen.“

Insgesamt besaß Vonovia zuletzt rund 550.000 Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. Die die durchschnittliche Monatsmiete liegt nach Konzernangaben deutschlandweit bei 7,51 Euro pro Quadratmeter.

Mit dpa-Material