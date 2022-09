Vonovia: Niemand wird Wohnung wegen Energiekosten verlieren

Lecks in Nord-Stream-Pipelines – Seismologen messen starke Unterwasserexplosionen am Montag

Drei Lecks in den Nord-Stream-Pipelines, mitten in der Ostsee. Ein erstes Video des dänischen Militärs zeigt jetzt, wie das Gas an der Oberfläche des Binnenmeeres ankommt. Schwedische Seismologen berichten von schweren Explosionen am Montag.