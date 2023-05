Vor allem Bananen und Kakao: Fairtrade-Produkte werden beliebter

Trotz der schwierigen Lage für Verbraucherinnen und Verbraucher nimmt die Nachfrage nach fair gehandelten Produkten zu. Der Umsatz mit Fairtrade-Waren stieg im vergangenen Jahr um rund 11 Prozent auf 2,36 Milliarden Euro. Das teilte der Verein Fairtrade Deutschland am Dienstag mit. Inflationsbereinigt – also die Preissteigerungen herausgerechnet – bleibe ein Wachstum von rund 5 Prozent übrig, sagte Vorstandsmitglied Claudia Brück. „Wir sehen es sowohl in den Absätzen als auch bei den Umsätzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fairtrade-Produkte sind an dem blau-grünen Siegel erkennbar, das beispielsweise auf Bananen oder Kaffeepackungen zu finden ist. Bei Waren, die damit gekennzeichnet sind, müssen nach Vereinsangaben bestimmte soziale, ökologische und ökonomische Kriterien bei der Herstellung eingehalten werden. Darunter fallen beispielsweise die Förderung von gewerkschaftlicher Organisation auf Plantagen und ein Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit. Bäuerinnen und Bauern bekommen neben einem Mindestpreis auch eine Prämie für künftige Investitionen. Für Gemeinschaftsprojekte gibt es eine zusätzliche Prämie. Regelmäßige Kontrollen sollen sicherstellen, dass das Zertifizierungssystem funktioniert.

Mehr Bananen und Kakao, weniger Kaffee und Blumen

Laut Fairtrade stiegen besonders bei fair gehandelten Bananen und Kakao die Absätze, einen Rückgang gab es hingegen bei Kaffee, Textilien und Blumen. Doch nicht nur in Supermärkten, sondern auch in der Gastronomie gibt es Fairtrade-Ware, beispielsweise bei Eis oder Limonaden. In der Gastronomie habe sich Fairtrade mit einem Absatzplus von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr besonders stark entwickelt, heißt es. Weil in den Herkunftsländern die Produktionskosten ebenfalls gestiegen sind, sollen ab August höhere Mindestpreise bei Kaffee in Kraft treten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch an dem Fairtrade-System gibt es auch immer wieder Kritik. Die US-amerikanische Ökonomieprofessorin Colleen Haight bemängelte in einem Artikel von 2011, dass das System Fairtrade für Fehlanreize und letztendlich schlechtere Qualität auf der Konsumentenseite sorge, weil Bäuerinnen und Bauern einen festen Preis für Fairtrade-Ware bekämen und damit auch schlechtere Qualität unterbekommen, während sie die bessere Qualität zu höheren Marktpreisen verkaufen könnten.

„Foodwatch sieht freiwillige Siegel grundsätzlich kritisch“

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch wiederum stört sich daran, dass das freiwillige Siegel die Verantwortung auf Verbraucherinnen und Verbraucher abwälze. „Foodwatch sieht freiwillige Siegel grundsätzlich eher kritisch“, sagte eine Sprecherin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Stattdessen müsse es verbindliche Standards für alle Unternehmen geben, um die Produktion nachhaltiger und fairer zu gestalten. „Mit dem Einkaufskorb können wir die Welt leider nicht retten.“

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut sieht das ähnlich. „Eigentlich ist ja das Paradoxe, dass man Produkte verkauft, die mit massiven sozialen Missständen einhergehen, und hier muss der Kunde oder die Kundin eine Auszeichnung suchen, dass das nicht so sei“, sagt er. Vielmehr müsse es andersherum sein. „Ich möchte ans Regal gehen und ein Produkt kaufen, das ohne Kinderarbeit entstanden ist und wofür existenzsichernde Löhne gezahlt wurden. Das müsste sich durchsetzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lieferkettengesetz trat Anfang des Jahres in Kraft

Das Bonner Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene forscht zu Wirtschaftsbeziehungen und hat nach eigenen Angaben die Vision einer wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Gerechtigkeit weltweit. Dem Fairtrade-System kann Hütz-Adams zwar grundsätzlich etwas abgewinnen. „Es ist schon so, dass Fairtrade eine große Rolle dabei gespielt hat, auf Missstände entlang der Wertschöpfungskette hinzuweisen“, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter. Und die Zustände seien besser als im konventionellen Anbau.

Allerdings sieht er die Unternehmen in der Pflicht, für existenzsichernde Löhne zu sorgen. Ein Schritt in die richtige Richtung sei bereits das Lieferkettengesetz, das Anfang des Jahres in Kraft trat. „Dann sind die Unternehmen dafür verantwortlich, dass Menschenrechte eingehalten werden und die Verantwortung wird nicht auf das Private verlagert.“ Denn bisher sei die Verantwortung für die Lieferketten privatisiert worden. „Das Lieferkettengesetz muss jetzt durchschlagen und Erfolg haben.“