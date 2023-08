„Eine echte Zitterpartie“: Regen hat der Getreideernte zugesetzt

Berlin. Die deutschen Landwirte haben nach häufigem Regen in diesem Sommer wohl nur eine kleinere Getreideernte eingefahren. Die Marke von 40 Millionen Tonnen werde wohl gerade so noch erreicht, teilte der Deutsche Bauernverband am Dienstag in Berlin mit. Das sei jedoch deutlich weniger als die Vorjahresmenge von 43 Millionen Tonnen Getreide. „Die Regenfälle der letzten Wochen charakterisieren diese Ernte“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied. Noch immer gebe es Getreide auf Feldern, das eigentlich schon längst hätte geerntet werden müssen. Regen und Sturm hätten teils deutliche Schäden hinterlassen, was zu geminderten Mengen und Qualitäten führe.

Rukwied nannte die diesjährige Ernte eine „echte Zitterpartie“. Ein nasses Frühjahr gefolgt von Trockenheit im Mai und Juni und eine ständig durch Niederschläge unterbrochene Ernte hätten die Landwirte vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Außer der Wintergerste, bei der die Ernteergebnisse überdurchschnittlich gut seien, wären bei allen Getreidesorten Einbußen im Vergleich zur Vorjahresernte zu verzeichnen – sogar beim Winterraps, bei dem die Anbauflächen ausgeweitet worden wären.

„Die Auswirkungen des Klimawandels spüren die Landwirte in aller Deutlichkeit“, sagte Rukwied. Es sei eine Herausforderung, der sich die deutschen Landwirte seit Jahren stellten. Um sich ihr zu stellen, seien unter anderem die die Züchtung neuer, widerstandsfähiger Sorten und neue Züchtungstechniken, forderte Rukwied.

Grünen-Politikerin Künast: „Wir müssen uns neu besinnen“

„Zu wenig Klimaschutz setzt unsere Ernährungssicherung eindeutig Gefahren aus“, sagte die agrarpolitische Sprecherin der Grünen Fraktion, Renate Künast, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Landwirtschaft müsse sich auf die Klimakrise und damit verbundene Extreme einstellen. „Deshalb brauchen wir eine Neuausrichtung, mit der zum einen Wasser durch Anbausysteme im Boden gehalten wird und zum anderen Maßnahmen gegen Bodenerosion umgesetzt werden“, forderte Künast.

Die Lösung für eine Landwirtschaft der Zukunft liege nicht in der Praxis der vergangenen Jahre, sagte sie. „Wir müssen uns neu besinnen. Deshalb darf es auch keine Tabus geben. Zum Beispiel über die Ausrichtung an mehr pflanzenbasierter Ernährung.“

Zur Erntebilanz 2023 erklärte die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Carina Konrad, dass es mehr Flexibilität für die Landwirte benötige, um die deutsche Landwirtschaft zukunftsfähig zu gestalten. „Dies beinhaltet die Förderung neuer Züchtungsmethoden, um widerstandsfähigere Sorten zu entwickeln und anzubauen, ebenso wie den Einsatz wasserschonender Bodenbearbeitungstechniken“, erklärte sie.

Insgesamt gäbe es auf dem europäischen Markt allerdings genügend Getreide, so Rukwied. Gute Ernten in Frankreich und Österreich würden dafür sorgen, dass die Verbraucherpreise für Agrarrohstoffe voraussichtlich nicht steigen würden. Auf dem Weltmarkt sei die Situation jedoch noch angespannt. Der globale Konsum sei höher als die Ernten, was sich auf die Vorräte auswirken werde. Auch Russlands Getreide-Blockade gegen die angegegriffene Ukraine verschärfe die Situation in Ländern in Afrika, dem Nahen Osten und Asien. Die Politik müsse dafür sorgen, dass ukrainisches Getreide da ankomme, wo es gebraucht werde.

Mit dpa-Material