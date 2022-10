Vorsorge für den Winter: Gas-Auktionsmodell startet

Nach 50 Jahren: Konzertbüro in Neumünster geschlossen

Jahrzehntelang stand der Name „Auch & Kneidl“ in Neumünster für den Verkauf von Eintrittskarten schlechthin. Jürgen Auch und Peter Kneidl hatten das Konzertbüro 1972 gegründet. Seit 2011 gehörte es zu den Holstenhallen – und die machten es am Freitag endgültig zu. Das Geschäftsmodell Kartenvorverkauf hat sich offenbar überholt.