Vorsorgevollmacht: Warum man sie braucht und was sie enthalten sollte

Ein Anruf um fünf Uhr morgens verändert das Leben von Annunziata Hoensbroech und ihrer Familie nachhaltig. Eine ihr fremde Stimme fragt am Telefon: „Sind Sie die Eltern von Caspar? Er liegt im Krankenhaus und die Ärzte geben keine Auskunft.“ Der zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alte Sohn ist gerade für ein Auslandssemester in Barcelona und beim Überqueren der Straße von einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Nun liegt er im Koma. Es ist der Beginn einer langwierigen Krankengeschichte, Annunziata Hoensbroech hat sie in ihrem Buch „Schicksalsschlag“ aufgeschrieben. Etwa ein Jahr lang begleitet sie ihren Sohn zusammen mit dessen Vater und Geschwistern zurück ins Leben. Das Wichtigste dabei: eine Vorsorgevollmacht.

Was ist eine Vorsorgevollmacht?

Eine Vorsorgevollmacht bestimmt, wer für eine Person entscheiden, handeln und Verträge abschließen darf, wenn sie selbst aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht dazu in der Lage ist. Nur bei minderjährigen Kindern sind das automatisch die Eltern. Zwar gilt ab dem 1. Januar 2023 ein gesetzliches Notvertretungsrecht für Ehegatten, aber nur in gesundheitlichen Angelegenheiten und auf sechs Monate befristet.

In allen anderen Fällen bestimmt das Gericht eine Betreuung. „Das Amtsgericht kann einen Fremden einsetzen oder jemanden aus der Familie“, so Juliane Conrad von der Caritas. „Und wir reden hier von einem Zeitraum von möglicherweise vielen, vielen Jahren. Da würde ich gerne mitreden, wer meine Angelegenheiten regelt.“ Auch für die Angehörigen sei die Vorsorgevollmacht hilfreich: „Wenn ein Unfall passiert ist oder ein Schlaganfall, dann stehen alle erst mal ziemlich unter Schock. Wenn es dann eine Vorsorgevollmacht gibt, in der steht, wer was entscheiden soll, dann ist das eine enorme Entlastung.“

Hinzu kommt: Für das Gerichtsverfahren, in dem eine Betreuung gesucht und festgelegt wird, als auch für die Betreuung selbst fallen Kosten an. Dafür aufkommen muss die betreute Person.

Wer braucht eine Vorsorgevollmacht?

Annunziata Hoensbroech wirbt aus eigener Erfahrung dafür, mit den eigenen Kindern direkt nach Eintritt in die Volljährigkeit über eine Vorsorgevollmacht zu sprechen. Bei ihr selbst gab eine geplante Motorradreise der Zwillingssöhne durch Asien den Ausschlag: „Mir war klar, dass ich da als Mutter nichts zu erlauben oder zu verbieten habe.“ Stattdessen bat sie die beiden, an einem Motorradsicherheitstraining teilzunehmen – und alle ihre Kinder, eine Vorsorgevollmacht zu unterzeichnen. So hatte sie nach Caspars Unfall alle nötigen Dokumente vorliegen und konnte darum als Mutter mitreden: „Das Erste, was ich vor Ort im Krankenhaus gefragt wurde, war: Können Sie sich ausweisen, haben Sie eine Vollmacht?“

Wer kann bevollmächtigt werden?

Eine Vorsorgevollmacht kann eine oder mehrere Personen benennen. Diese Menschen sollten absolut vertrauenswürdig und auch selbst bereit sein, im Ernstfall für die andere Person zu entscheiden.

Werden mehrere Menschen gemeinsam bevollmächtigt, gewährleistet das eine gegenseitige Kontrolle. Es kann dadurch aber auch passieren, dass Maßnahmen von einzelnen blockiert werden. Sinnvoll kann es sein, verschiedene Menschen für unterschiedliche Bereiche zu bevollmächtigen. Denn nicht jeder kennt sich in medizinischen oder finanziellen Angelegenheiten gleich gut aus.

Die Verbraucherzentrale rät dazu, festzulegen, dass im Zweifel jede bevollmächtigte Person auch einzeln entscheiden darf: „Andernfalls müssten die Bevollmächtigten immer gemeinsam auftreten und entscheiden. Wenn es keine Einigung gibt oder ein Bevollmächtigter nicht erreicht werden kann, kann keiner handeln.“

Wie soll eine Vorsorgevollmacht aussehen?

Der Text einer Vorsorgevollmacht kann frei verfasst werden, es gibt aber auch Vorlagen zum Ankreuzen, etwa vom Bundesministerium der Justiz. Diese deckt Bereiche von Gesundheit und Wohnungsangelegenheiten bis zu Behörden und Versorgung ab.

Ein Onlinetool der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz unterstützt zusätzlich bei der Verfassen einer Vorsorgevollmacht.

Persönliche Hilfe bieten unter anderem die Beratungsstellen des Sozialverbands Deutschland. Wichtig ist, dass die Vorsorgevollmacht Datum und Unterschrift trägt – vom Vollmachtgeber und am besten auch von der Person, die bevollmächtigt wird.

Wo wird die Vorsorgevollmacht aufbewahrt?

Das Original der Vorsorgevollmacht braucht die bevollmächtigte Person, eine Kopie behält der Verfasser. Sicher geht, wer die Vollmacht im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registrieren lässt. Das funktioniert online innerhalb weniger Minuten und kostet etwa 23 Euro. Über die Registrierung können die Betreuungsgerichte schnell herausfinden, ob es eine bevollmächtigte Person gibt und sie im Ernstfall direkt kontaktieren.

