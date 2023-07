Vorwürfe gegen Kellogg‘s: Werbung auf Pringels-Verpackung für Russlands Krieg?

Auf Twitter kursiert ein Video, das eine Pringels-Packung zeigt, die offenbar mit einer Aufschrift für den russischen Angriffskrieg wirbt. Der Pringles-Hersteller Kellogg‘s erntete dafür einen Shitstorm. Gegenüber der FAZ stritt der Hersteller allerdings ab, die Chips hergestellt zu haben. Das Unternehmen, das Pringels 2012 übernommen hat, habe Russland im Dezember 2022 verlassen.

Anfang des vergangenen Jahres setzte der Konzern alle Importe aus, ebenso alle „lokalen Investitionen und Unterstützung, einschließlich Werbung und Verkaufsförderung“. Der Konzern habe sein Geschäft in Russland an den russischen Getränke- und Lebensmittelhersteller Chernogolovka verkauft, der unter anderem die russischen Filialen von Burger King und KFC mit Erfrischungsgetränken beliefere.

In dem Video nimmt eine Person eine Pringles-Packung aus dem Regal. Darauf ist die russische Aufschrift „Geschmack des Sieges“ zu sehen, außerdem das sogenannte Georgsbändchen. Das militärische Abzeichen wird als Zeichen der Unterstützung für den russischen Angriffskrieg gedeutet. „Ich kann meinen Augen nicht glauben“, schreibt der Nutzer auf Twitter. „Pringles, verkaufst zu wirklich deine Chips in Russland in Verpackungen mit dem Spruch „Geschmack des Sieges“?“ Mehrere Twitter-Nutzer reagierten empört. Ob das Video allerdings echt ist oder womöglich eine Fälschung, lässt sich nicht überprüfen.

RND/lhen