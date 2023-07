﻿Erfolgsschlager von VW: California Nummer 200.000 rollt vom Band

Kostenfrei bis 11:46 Uhr lesen

Produktionsjubiläum in Hannover-Limmer

Immer wieder besonders: Die Belegschaft im VWN-Werk in Limmer freut sich über den fertig produzierten VW California Nummer 200.000.

Das Reisemobil California wird seit 2004 in Hannover-Limmer gefertigt, das Basisfahrzeug T6.1 kommt aus dem Werk in Stöcken. Auch der Nachfolger des Erfolgsmodells wird vollständig in der niedersächsischen Landeshauptstadt produziert werden. Ein sogenanntes Showcar wird im August präsentiert.