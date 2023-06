VW feuert Audi-Chef: Der Nachfolger ist ein Vertrauter des Konzernchefs

Der VW-Konzern wechselt den Chef bei der Tochtermarke Audi. Nach nur drei Jahren im Amt muss Markus Duesmann gehen. Er wird im September durch Gernot Döllner ersetzt, einen engen Vertrauten des VW-Konzernchefs Oliver Blume. Offiziell soll er sein Amt Anfang September antreten. Audi, lange Zeit die Perle im Konzern, galt schon vor Duesmanns Amtsantritt als Problemfall. Zuletzt wurde die interne Kritik aber immer massiver.

Duesmann, seit wenigen Tagen 54 Jahre alt, war vom damaligen VW-Chef Herbert Diess unter großem Aufwand bei BMW abgeworben worden. Es gab einen monatelangen Poker um den Topmanager, den BMW nicht für den Konkurrenten freigeben wollte. Bei Audi sollte er eine schwelende Krise beenden: Das Unternehmen litt unter den Folgen des Dieselskandals, der damalige Chef Rupert Stadler musste im Sommer 2018 abtreten, Nachfolger Bram Schot galt nur als Übergangskandidat. Audi hatte den in der Werbung reklamierten „Vorsprung durch Technik“ verloren.

Vor Investoren fiel Blume vor allem Kritik ein

Daran konnte auch Duesmann in seinen drei Jahren nicht viel ändern. Als Konzernchef Oliver Blume jüngst vor Investoren die verschiedenen Marken präsentierte, zählte er für Audi mehr Schwächen als Stärken auf: Im Moment habe man die falschen Modelle, sei zu abhängig von China, habe dort aber keine wettbewerbsfähigen Elektroautos, und das Potenzial in den USA werde nicht ausreichend genutzt - im Gegensatz zu den Konkurrenten Mercedes und BMW hat Audi in Nordamerika kein eigenes Werk.

Positiv vermerkte Blume lediglich ein geplantes neues Modell und das Potenzial der RS-Sportvarianten. Sie sind das Gegenstück zu AMG bei Mercedes und den M-Modellen bei BMW. Die PS-starken Varianten der normalen Autos sind sehr gewinnträchtig. Weitere RS-Modelle wären ein relativ einfacher und schneller Weg, den Gewinn zu steigern. Audi hat zwar im vergangenen Jahr gut verdient, das liegt aber vor allem an der Teileknappheit: Die wenigen verfügbaren Autos wurden zu hohen Preisen verkauft. In Wolfsburg fürchtet man eine Ertragsschwäche bei Audi, denn lange Zeit war die Marke einer der verlässlichsten Gewinnbringer im Konzern.

Zwei Kronprinzen im Bündnis auf Zeit

Das Verhältnis von Blume und Duesmann wurde mit Argusaugen beobachtet, denn zunächst galten beide als Kronprinzen hinter dem umstrittenen Herbert Diess. In einer entscheidenden Frage sollen sie sich verbündet haben: Die massiven Probleme bei der von Diess verantworteten Softwaresparte Cariad machten beiden die Modellplanung zunichte. Intern sollen sie massiv Druck gemacht haben, bis Diess schließlich gehen musste. Zuvor allerdings hatte sich auch schon Duesmann vergeblich an Cariad versucht.

Doch das Bündnis war nicht haltbar. Blume hat Schlüsselprojekte im Konzern zu Porsche verlagert, wo er neben seinem Hauptjob an der Konzernspitze immer noch der Chef ist. Das ging nicht selten zulasten der Marke Audi. Zudem soll der einstige BMW-Mann Duesmann nie wirklich im Konzern angekommen sein - wie viele andere, die von außen kamen. Unbeliebt machte er sich intern auch mit öffentlicher Sympathie für ein Tempolimit auf Autobahnen - während Audi mit Sportimage und starken Motoren sein Geld verdient.

Wieder ein Rauswurf vor den Ferien

Duesmanns Abschied zeichnete sich ab, als in jüngster Zeit die interne Kritik nicht nur lauter, sondern auch systematisch nach außen getragen wurde. So soll er mit einer internen Umorganisation und wichtigen Personalien am eigenen Topmanagement gescheitert sein. Offenbar wollte man mit diesem Sachstand nicht in die Sommerpause gehen, die beim Wolfsburger Mutterkonzern in der nächsten Woche beginnt. Damit wiederholt sich das Muster vom vergangenen Jahr: Herbert Diess wurde am 22. Juli rausgeworfen, dem letzten Tag vor den Werksferien.

Der Nachfolger: Wichtig, aber kaum bekannt

Der neue Audi-Chef ist zwar konzernintern eine wichtige Figur, öffentlich aber ein unbeschriebenes Blatt. Und er hat bisher keine Erfahrung mit der Führung großer Konzerneinheiten. Gernot Döllner kam 1993 als Doktorand zu VW. Später wechselte der Maschinenbauer zur Konzernmarke Porsche und leitete dort die Produktenwicklung. Außerdem war er für die Sportlimousine Panamera verantwortlich. Seit 2021 leitet er die Konzernstrategie und das Generalsekretariat bei VW - ist also engster Mitarbeiter des Vorstandschefs.

„Gernot Döllner ist jetzt die richtige Person, um die Produktstrategie und die Aufstellung in den wichtigen Märkten für Audi weiter zu schärfen“, wird Audi-Aufsichtsratschef Manfred Döss in der Mitteilung zitiert. Denn obwohl Blume die Entscheidung getroffen haben dürfte, hat der Konzernchef in diesem Fall offiziell nichts zu sagen: Weil Blume neben dem Gesamtkonzern auch die Porsche AG führt, konnte er nicht auch noch den Aufsichtsratsvorsitz bei Audi übernehmen. So übernahm Döss den Job, ein bestens vernetzter Jurist und Vertrauter der Aktionärsfamilien Porsche und Piëch. Er ist seit gut einem Jahr im Vorstand des Mutterkonzerns für das Ressort Integrität und Recht verantwortlich.

Damit ist er auch prädestiniert für die Trennungsverhandlungen mit Duesmann. Die übliche Formel vom “gegenseitigen Einvernehmen“ fehlt in der offiziellen Mitteilung ebenso wie ein Abschiedswort von Duesmann selbst. „Ich danke Markus Duesmann für seine wichtigen Leistungen bei Audi in den vergangenen Jahr“, lässt sich Döss selbst zitieren. „Er hat mit Weitblick wichtige strategische Entscheidungen vorbereitet und vorangetrieben.“ Darauf werde man nun aufbauen.