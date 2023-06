﻿E-Autos von Volkswagen sollen künftig binnen drei Monaten ausgeliefert werden

Wolfsburg. Wer einen Wagen aus der vollelektrischen ID.-Familie bei Volkswagen bestellt soll seinen Neuwagen in der Regel in Deutschland und Europa spätestens in drei Monaten ausgeliefert bekommen, das verspricht Volkswagen Vertriebsvorständin Imelda Labbé. Grund: Die durch Chipskrise, Ukraine-Krieg und Teilemangel angespannte Situation hat sich in den vergangenen Wochen merklich entspannt. Gleichzeitig konnte der Auftragsbestand von 660.000 Fahrzeugen, die aufgrund des Teilmangels schlicht nicht gefertigt werden konnten, stetig weiter abgebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bei den vollelektrischen Modellen unserer ID.-Familie liegt die Lieferzeit aktuell bei zwei bis drei Monaten“, erklärt Labbé. Die Lieferzeit hänge auch ein bisschen von der gewählten Ausstattung ab. Vorkonfigurierte Fahrzeuge könnten Kunden unter Umständen sogar noch schneller bekommen. Auch bei den Verbrennern entspanne sich die Lage allmählich.

Im Stammwerk in Wolfsburg werden seit diesem Monat Sonderschichten gefahren

„Die deutschen Volkswagen Werke sind aktuell deutlich besser ausgelastet, als im vergangenen Jahr“, erklärt Labbé. Das zeige sich auch mit Blick auf das Stammwerk in Wolfsburg. Dort war im vergangenen Jahr Kurzarbeit noch nahezu der Normalfall und mit 400.000 Fahrzeugen wurde gerade einmal die Hälfte der möglichen Produktionskapazität erreicht. In Wolfsburg werden laut Labbé seit diesem Monat Sonderschichten gefahren, um die Produktionsziele zu erreichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das lange Lieferzeiten damit endgültig der Vergangenheit angehören werden, mag Labbé nicht versprechen. „Wir sehen klare Anzeichen, dass wir uns erholen. Aber natürlich kann niemand die Zukunft vorhersehen“, sagt sie. Es gehe darum, die Lehren aus den jüngsten Krisen zu ziehen. So seien die Strukturen in der Produktion flexibler gestaltet worden. Ein Beispiel dafür sei die neue Montage in Wolfsburg, die für die Elektroplattform MEB in die bestehende Fertigung integriert wird. Dort soll sowohl der ID.3 als auch der neue Tiguan gleichzeitig produziert werden. „So können wir künftig schneller reagieren und ausliefern“, meint Labbé. Je nachdem ob ID.3 oder Tiguan mehr nachgefragt werden.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“.