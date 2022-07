Deutsche Industrie rechnet mit langfristig andauerndem Gasmangel

Russland will das Gas nach Deutschland und Europa weiter drosseln. Die deutsche Industrie fürchtet nun einen langfristig andauernden Gasmangel – und mahnt zum Zusammenhalt in Europa. „Die akute Energiekrise lässt sich nur gemeinsam europäisch lösen“, sagt etwa der Bundesverbands der Deutschen Industrie am Dienstag.