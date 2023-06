Verdacht der Zwangsarbeit: VW lässt Werk in China überprüfen

Vor Investoren reden CEOs in der Regel vor allem über Zahlen. Für Volkswagens ersten großen Kapitalmarkttag hat sich Konzernchef Oliver Blume allerdings auch das Feld der Menschenrechte ausgesucht: VW werde die Verhältnisse in seinem umstrittenen Werk im chinesischen Urumqi unabhängig untersuchen lassen, kündigte Blume vor rund 200 Investoren und Analysten am Hockenheimring an. Er reagiert damit nicht zuletzt auf den Druck des Kapitalmarkts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der chinesischen Regierung wird die Unterdrückung der Uiguren in der Region Xinjiang vorgeworfen. VW betreibt dort gemeinsam mit dem chinesischen Staatskonzern Saic einen Montagebetrieb mit 240 direkt Beschäftigten und wird von Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtlern verdächtigt, dort nicht konsequent gegen Zwangsarbeit vorzugehen.

China hat das letzte Wort: Wie die Überprüfung genau aussieht, ist noch unklar

VW pocht darauf, dass im Betrieb die Menschenrechte geachtet würden, stößt aber bei Zulieferern in der Region an Grenzen. Hinzu kommt, dass Saic die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen hält – der chinesische Staat also das letzte Wort hat. Wie die Überprüfung genau aussehen wird, ist deshalb noch nicht klar. Sie werde „transparent und unabhängig von externen Fachleuten“ vorgenommen, sagte Blume lediglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem angelsächsische Analysten und Anleger forderten von VW in jüngster Zeit Klarheit über die Verhältnisse in Urumqi. Denn Großinvestoren richten ihre Anlageentscheidungen immer stärker an Nachhaltigkeitskriterien und Sozialstandards aus, und Zwangsarbeit in der Lieferkette wäre ein klares Ausschlusskriterium. So hat der Konzern im Nachhaltigkeitsrating des Finanzdienstleisters MSCI Minuspunkte wegen möglicher Verstöße gegen Sozialstandards in Urumqi.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Ankündigung war eher eine Fußnote in Blumes Auftritt, aber gleichzeitig die größte Neuigkeit. Der seit September amtierende Konzernchef nutzte die Gelegenheit, die bekannten Eckpunkte seiner Strategie als Gesamtpaket zu präsentieren. Er will die chronischen Volkswagen-Schwächen abstellen, den Konzern schneller, robuster und profitabler machen.

Investoren schauen immer genauer auf Sozialstandards

Der wichtigste Hebel dafür ist ein neues Führungsmodell, das den vielen Marken des Konzerns mehr Freiheit sichern soll, sie aber auch für ihr Ergebnis in die Pflicht nimmt. Über allem steht der Abschied von der Mengenfixierung: Künftig sei Wertschöpfung wichtiger als Mengenwachstum, sagte Finanzchef Arno Antlitz – „Value over Volume“ sei die neue Leitlinie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die VW-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten deutlich schlechter entwickelt als andere Autoaktien oder der Dax. Blume positionierte sich bei seinem Auftritt am Hockenheimring als Gegenbild zu Herbert Diess: Der Amtsvorgänger hatte die großen Visionen nach vorn gestellt, war letztlich aber an vielen Umsetzungsproblemen im Alltag gescheitert. Zudem war sein Führungsstil umstritten.

Blume stellte am Mittwoch dagegen Umsetzung und Teamarbeit in den Vordergrund. Danach muss sich jede Marke auf Finanzziele verpflichten, den Weg dorthin aber weitgehend selbst gestalten. Damit die Synergien in dem Riesenkonzern dabei nicht auf der Strecke bleiben, wurden bereits Markengruppen gebildet. Sie bekommen neue Bezeichnungen: Aus der Volumengruppe (VW, Skoda, Seat, VW Nutzfahrzeuge und Komponente) wird nun die „Core“-Gruppe.

„Business as usual“ wird es zwischen Berlin und Peking nicht mehr geben Es ist komplizierter geworden seit den letzten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. In Berlin spricht man von „Risikominimierung“, wenn es um das Verhältnis zur Volksrepublik geht. Peking dagegen setzt auf eine ganz eigene Charmeoffensive. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Außerdem sind einzelne Marken für Querschnittprojekte zuständig. Das Ergebnis sollen attraktivere Autos, schnellere Umsetzung und höhere Gewinne vor allem bei der ertragsschwachen Kernmarke VW Pkw sein. Audi, Bentley und Lamborghini sind nicht mehr Premiumgruppe, sondern „Progressive“. Porsche bleibt „Sport Luxury“ und die Lkw-Marken laufen unter „Trucks“.

Blume ging in seiner Präsentation allerdings nicht so tief in die Details, wie es sich viele Analysten im Vorfeld erhofft hatten. Wachsen will der Konzern im Wesentlichen parallel zum restlichen Automarkt, überproportional vor allem in Nordamerika. Im Jahr 2030 soll der Konzern nun eine Umsatzrendite zwischen 9 und 11 Prozent erreichen – von 100 Euro Umsatz sollen also 9 bis 11 Euro Gewinn bleiben. Dabei muss jede Marke ihr eigenes Ziel erreichen. Für VW Pkw sind es 6,5 Prozent, für Audi 14 Prozent.