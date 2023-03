VW will in Europa 2030 zu 80 Prozent E-Autos verkaufen

Handball-Bundesliga: THW Kiel trifft auf SC DHfK Leipzig

In der Handball-Bundesliga spielt der THW Kiel am Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig. Um 16.05 Uhr wird das Heimspiel der Zebras in der Wunderino Arena in Kiel angepfiffen. Verfolgen Sie alle Tore hier im Liveticker!