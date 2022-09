Wachsender Kostendruck - Verlage und Buchhandel fordern Entlastungsmaßnahmen

Das Jahr ist etwas turbulent: Dörte Hansen ist Stadtschreiberin in Mainz, hat in Husum gerade die Premiere der Verfilmung ihres Bestsellers „Mittagsstunde“ begleitet – und am 28. September erscheint ihr dritter Roman „Zur See“. Dazwischen steht noch eine Preisverleihung an: Im Kieler Yachtclub wird die Schriftstellerin am 22. September mit dem Kunstpreis Schleswig-Holstein ausgezeichnet.